Espadas pregunta a Moreno "dónde están" y si "va a ejecutar" realmente los 800 millones que presupuestará para vivienda

HUELVA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha preguntado este jueves públicamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "dónde están" y si "va a ejecutar" realmente los 800 millones de euros que este pasado miércoles anunció que los Presupuestos andaluces para 2025 van a incluir entre medidas fiscales y recursos para facilitar el acceso a la vivienda de los andaluces.

En una atención a los medios en Huelva, Juan Espadas se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas tras dicho anuncio del presidente de la Junta a menos de una semana de que el Consejo de Gobierno apruebe el próximo martes, 29 de octubre, el proyecto de ley del Presupuesto de la comunidad autónoma para 2025.

El líder del PSOE-A ha subrayado que "sobre el tema de la vivienda hay un gran debate nacional que tiene múltiples factores", y ha sostenido que en Andalucía se necesita "una nueva ley", porque la que ha planteado el Gobierno de Moreno "no plantea un compromiso claro de construcción de vivienda a precio asequible", ha opinado.

En esa línea, Espadas ha sostenido que el presidente de la Junta "confunde construir vivienda con que se construya la vivienda que luego necesiten los ciudadanos" o a la que puedan acceder "por carecer de recursos económicos suficientes, o sencillamente porque el precio de la vivienda o del alquiler esté completamente dislocado en algunos lugares".

Así, el líder del PSOE-A ha señalado que Moreno "tiene un problema de enfoque", algo que al PP "le pasa siempre con la vivienda", según ha añadido, porque, "cuando hay suelo público o debe promover vivienda", ya sean los ayuntamientos que gobiernan los 'populares' o la Junta de Andalucía, que tiene "plenas competencias en vivienda, no dedica fondos económicos suficientes a invertir en la promoción de vivienda pública, de vivienda a precio asequible, y eso se ve en los Presupuestos", ha añadido.

CRÍTICAS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En esa línea, Espadas ha afeado que al Gobierno andaluz "le han sobrado" y "no ha ejecutado las partidas" presupuestadas para vivienda en los años 2022, 2023 y 2024, y ha preguntado a la Junta si "va o no a cumplir la ley de vivienda estatal, que en determinados lugares le permite" declarar zonas "tensionadas" en las que "pueda contenerse la subida de los precios, por ejemplo, del alquiler de viviendas".

Espadas también ha cuestionado si el presidente de la Junta "va a tomar alguna decisión en relación con la limitación de alojamientos turísticos para que no compitan en determinados lugares con la posibilidad de acceso a la vivienda que tienen los jóvenes o personas con menos recursos".

Además, sobre el anuncio de los alrededor de 800 millones de euros que se van a incluir en las cuentas públicas andaluzas en relación a la vivienda, el dirigente socialista ha comentado que "el problema de cuando hablamos de los Presupuestos sobre estas fechas" es que "hablamos de cantidades que luego no se ejecutan" y que, por tanto, generan la "frustración de la gente", ha añadido.

Asimismo, ha subrayado que "no simplemente con pintar un número en un presupuesto luego se construyen las viviendas", sino que "hay muchas más cosas que hacer", y "el problema es que el PP entiende que lo que hay que hacer es favorecer la construcción con carácter general de vivienda", cuando "eso a veces no resuelve el problema del acceso a la vivienda a precio asequible a la gente, porque viviendas se construyen", pero "la cuestión es cuánto cuestan" y si "se pueden pagar" o "alquilar", ha matizado.

"Por tanto, hay que tomar medidas que permitan que haya vivienda en el mercado a la que se pueda acceder", ha continuado razonando Juan Espadas, que ha defendido así que, "para garantizar el derecho de una persona a acceder a la vivienda a un precio asequible, tienes que actuar sobre ese mercado, o bien poniendo vivienda a precio asequible de promoción pública, o bien siendo capaz de poner en el mercado determinado tipo de requisitos que hagan que no se especule con la vivienda".

Dicho esto, Espadas ha argumentado que "mientras la vivienda sea un objeto simplemente de negocio o de especulación", habrá una "oferta que no esté a disposición de una demanda que puede pagar lo que puede pagar", y ha sostenido que "una persona no debe poder endeudarse o hipotecarse más allá del 30% de los ingresos que tenga al mes, porque todo lo que no sea eso es sencillamente prácticamente trabajar para vivir, o dedicar todo tu tiempo a pagar la vivienda en la que vives", ha avisado.

PRESUPUESTOS

Por lo demás, en relación al proyecto de Presupuesto andaluz para 2025 en general, Espadas ha opinado que no ha habido por ahora "ninguna novedad" respecto a lo que ha contado el presidente de la Junta, "exactamente lo mismo que contó el año pasado y el anterior", ha sostenido.

El secretario general del PSOE-A ha recordado que este jueves hay convocadas por parte de la Consejería de Hacienda reuniones con los grupos parlamentarios para presentarles líneas básicas de los Presupuestos, si bien ha señalado que en esos encuentros "generalmente se suelen trasladar simplemente unos datos muy generales del Presupuesto, no las tripas del mismo".

En esa línea, Espadas ha incidido en que, "de momento, de las palabras del presidente de la Junta o de la Consejería de Hacienda no se desprende ninguna apuesta política potente, priorizada o muy diferente de lo que han sido los presupuestos anteriores", y ha opinado que es "una auténtica lástima, porque en este momento la Junta dispone de recursos económicos y, sin embargo, no los dedica a prioridades" como la sanidad o la dependencia, o, "en el caso de la sanidad", se dedica a "trasladar recursos públicos a la sanidad privada, con lo cual debilita a la pública", según ha criticado.

Además, Espadas ha afeado la "propuesta fiscal" del Gobierno del PP-A que "consiste en reducir la capacidad de ingresos de la Junta haciéndole rebajas fiscales a personas de rentas más altas", con lo que se dedica a "limitar recursos que se necesitan para los servicios públicos" de los que luego el presidente andaluz "se queja que no tiene", ha advertido sobre esa "paradoja" de que Moreno "ahorra recursos a los más ricos y, al día siguiente, se queja de que le faltan para la sanidad o la dependencia".

En todo caso, Espadas ha apostillado que en el PSOE-A "nunca perdemos la esperanza" de que Moreno decida "trabajar por los problemas reales de la gente y por la situación que ahora mismo demanda recursos económicos en partidas claves del Presupuesto" de la Junta, y no se dedique "sencillamente" a "seguir al tran tran de más de lo mismo", a "justificarse" y "a la confrontación con el Gobierno de España, o a reducir impuestos a los más ricos".

Así, el secretario general del PSOE-A ha aseverado que el presidente de la Junta debe "cambiar radicalmente, como un calcetín, sus prioridades" para que éstas sean "la sanidad pública" y "la dependencia", que se encamina a "una situación de colapso, de cierre de servicios", según ha concluido avisando Juan Espadas.