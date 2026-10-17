Fallece un hombre de 62 años tras volcar su coche en la HU-4200 por Almonte (Huelva)

Archivo - Una ambulancia del 061 de emergencias sanitarias. - 112 ANDALUCÍA

ALMONTE (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 62 años de edad ha muerto al volcar el coche que conducía tras salirse de la carretera en la localidad onubense de Almonte a las 23,47 horas.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, el accidente de tráfico se ha producido en la HU-4200 en el kilómetro 3, en la vía conocida como Cabezudo.

Al lugar del siniestro acudieron efectivos de Guardia Civil, Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud. Según fuentes de los servicios sanitarios, un hombre de 62 años ha muerto tras recibir asistencia.