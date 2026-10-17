Cuatro heridos tras un accidente de tráfico entre dos motos y un turismo en Ronda de Capuchinos, en Sevilla capital

Archivo - Imagen de archivo de la Ronda de Capuchinos. - VOX SEVILLA - Archivo

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, este sábado tras un accidente de tráfico ocurrido en la avenida de Ronda de Capuchinos, en Sevilla capital, según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

Los hechos han tenido lugar sobre las 13,45 horas de esta tarde cerca del Centro de Diálisis de la Cruz Roja, cuando el teléfono 112 ha recibido el aviso de varias personas que habían sido testigos de un accidente de tráfico en el que habrían estado implicados dos motos y un turismo.

La sala coordinadora ha notificado a efectivos de Policía Local y a servicios sanitarios de este suceso, en el que al menos cuatro personas estaban heridas --una de ellas presentaba una crisis de ansiedad--, y otra se encontraba en estado grave.