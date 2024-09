La Feria del Caballo de Huelva pasa a ser fiesta local tras publicar el Ayuntamiento la aprobación de la ordenanza

HUELVA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia de Huelva (BOP) publica este martes la aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Feria de Otoño y del Caballo por la cual, según indica la propia normativa y anunció el Ayuntamiento de la capital en el pleno del pasado 26 de junio, el Consistorio asumirá oficialmente la organización del evento, integrándola en el calendario festivo de la ciudad.

Así lo indica la ordenanza, consultada por Europa Press, que señala que "la vocación de permanencia y gran arraigo popular de esta feria, junto a su valor sociocultural, atractivo turístico y promocional de la marca Huelva, como también fuente generadora de ingresos para la ciudad, obliga a su declaración como fiesta local de este municipio".

Continúa apuntando que dicho evento se ha venido organizando desde el año 2016 por la Asociación Huelva Ecuestre, "creciendo desde sus inicios de manera exponencial, de tal forma que las distintas actividades ecuestres y festivas que la conforman se han consolidado con el paso del tiempo como un espacio abierto de encuentro y convivencia entre las muchas personas que la visitan".

En este sentido, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha subrayado este martes a preguntas de los periodistas en la presentación de los hitos de cara al nuevo curso político, que el Ayuntamiento estaba "muy contento" de cómo se estaba desarrollando la feria, "pero la asociación pidió que fuera municipal, por lo que se dijo que sí, pero que trabajáramos de forma conjunta".

"Para ello se ha creado una comisión a través de la cual se está trabajando conjuntamente y en la que se decidirá el aumento de casetas", ha dicho antes de indicar que se ha ampliado a seis el número más la municipal", así como que "se va delimitar el espacio del recinto con cadenas para separar la zona de caballos de las de las personas". Asimismo, ha dicho que la asociación se encargará de las actividades ecuestres, pero ya era un esfuerzo "grandísimo" para ellos trabajar sobre la infraestructura, que es muy potente".

Además, se han habilitado nuevas casetas, del tipo de las Colombinas y se ha aumentado la potencia en la luz. No obstante, Miranda ha subrayado que "vamos a ir a poco a poco" porque se pidió "que se hiciera con criterios objetivos para ir aumentando poco a poco las casetas, porque supone mucho dinero, mucho esfuerzo y mucho trabajo. Lo que no queremos es hacerlo todo de golpe y no hacerlo bien, pero no tenemos límites".

LA ORDENANZA

El Ayuntamiento señala que la ordenanza "obedece a la necesidad de regular una actividad que es de competencia municipal" con el objetivo de "articular y ordenar en una norma municipal la Feria de Otoño y del Caballo de Huelva, en su sentido más general y amplio".

El Consistorio señaló durante el pleno del 26 de junio que con esta ordenanza "se sientan las bases para regularizar la gestión y hacerla más eficiente, garantizando además la consolidación, el crecimiento y el futuro del evento".

Recoge la ordenanza que la feria se desarrollará en la segunda semana del mes de octubre, entre la tarde del jueves --cena del 'Choquito Frito'-- hasta el siguiente domingo. No obstante, dicha fecha podrá ser modificada en función de la incidencia que pudiera ocasionar en la misma la festividad del 12 de octubre. Se iniciará a las 20,00 horas del jueves y se clausurará el siguiente domingo a las 20,00 horas, "sin perjuicio de que por acuerdo del órgano municipal competente y propuesta de la Comisión Asesora pudieran variarse los horarios antes descritos".

Asimismo, se indica que "con el fin de proteger el sentir y la idiosincrasia con la que nació, el mundo del caballo se constituirá en el eje vertebrador y que dé sentido a esta feria, pero sin olvidar el componente lúdico que le es inherente, que igualmente deberá ser preservado dentro del respeto a las tradiciones, raíces, tradición folklórica artística y estética con la que hasta ahora ha venido contando".

De otra parte, apunta que la Feria de Otoño y del Caballo se presenta como una Feria "fundamentalmente de día, por lo que deberán ser respetados sin ningún tipo de excepciones los horarios señalados para los distintos tipos de actividades en la presente ordenanza".

Relacionado con la Feria del Caballo, también recoge el BOP la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilizaciones y ocupaciones privativas de la vía pública o aprovechamientos especiales por la ocupación de terrenos de uso público. De este modo, las casetas tradicionales y particulares pagarán 25 euros por metro cuadrado, las casetas de entidades ciudadanas si ánimo de lucro, 12,50 euros, y las casetas de administraciones, entidades públicas y empresas públicas, 25 euros.