El físico Craig Darrian Roberts, nuevo Doctor Honoris Causa de la Universidad de Huelva

HUELVA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha celebrado este jueves en el Aula de Grados de la Facultad de Ciencias Experimentales, el Solemne Acto Académico de investidura como Doctor Honoris Causa del profesor Craig Darrian Roberts del Institute for Nonperturbative Physics and School of Physics de la Universidad de Nanjing (China).

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, el Centro de Investigación de Estudios Avanzados en Física, Matemáticas y Computación de la Universidad de Huelva propuso su nombramiento a petición del doctor José Rodríguez Quintero, quien actuó como padrino en el acto. Esta propuesta pretende reconocer "la prestigiosa carrera de este físico de alto impacto internacional, quien además es un importante colaborador en alguna de las líneas de investigación que se desarrollan en la División de Física del CEAFMC".

De este modo, el vicerrector de Investigación y Transferencia de la UHU y padrino del doctorando, José Rodríguez Quintero, ha manifestado que la Universidad "está orgullosa de cada doctorado honoris causa". "En este caso, el profesor Craig Darrian es un investigador de altamente citado, con una gran reputación e impacto en el mundo entero", ha añadido.

Asimismo, el vicerrector ha subrayado que la UHU "va a poner en marcha muy pronto el grado en Física", por lo que "el hecho de que estemos incorporando a la institución al profesor Craig significa estamos creciendo y también nos va a dar una mayor visibilidad para que los futuros estudiantes quieran formarse con nosotros en esta materia".

Durante su discurso de laudatio, Rodríguez Quintero hizo un recorrido por "los notables logros, contribuciones y méritos" que Graig ha acumulado a lo largo de una carrera académica de cuatro décadas en los campos de la física de partículas y nuclear.

De su extensa trayectoria, es "importante" señalar que ha sido acreedor de múltiples y prestigiosos premios internacionales como son el Helmholtz International Fellow Award, el Bessel Research Award de la Von Humboldt Foundation o el Distinguished Performance Award de la Universidad de Chicago.

Por su parte, Craig Darrian Roberts ha expresado que es "un gran placer para mí hallarme aquí, recibiendo este doctorado honoris causa por la Universidad de Huelva".

"Esta ocasión marca un verdadero hito en mi larga carrera de 40 años en el mundo de la física. Y me hallo feliz de estar aquí hoy en una posición desde la cual puedo felicitar a mis colegas en Huelva por sus contribuciones a la ciencia mundial, a mis colegas de otros centros en todo el mundo que han podido unirse a nosotros en Huelva para este evento y, por supuesto, para un nuevo workshop de física que estamos desarrollando conjuntamente; y, con humildad, agradezco el honor que se me otorga con un Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Huelva", ha manifestado.

Finalmente, la rectora de la UHU, María Antonia Peña, ha precisado que el trabajo del profesor Roberts se centra principalmente en tratar de explicar de dónde viene la masa del protón, pues de esta forma "se está más cerca de conocer de dónde procede la masa del universo que vemos, al menos en lo que se refiere a su materia ordinaria".

Con respecto a su trayectoria personal manifestó "es un ejemplo de inteligencia y de constancia en el trabajo, un referente de audacia y también de búsqueda del trabajo colaborativo, esa fuerza fuerte que permite que la ciencia avance colectivamente mediante la suma de los talentos individuales en un clima de pensamiento crítico compartido y de discusión sana y constructiva".

"En la panoplia internacional de su curriculum es para nosotros un enorme orgullo que también aparezca la Universidad de Huelva y que muchas de las personas que se dedican a la Física nuclear y de partículas en la Onubense se hayan insertado fértilmente en esas redes planetarias que hacen crecer el conocimiento sobre el universo y la materia que lo conforma", ha añadido.

En el acto, han estado presentes la decana de la Facultad de Ciencias Experimentales; el Director y miembros del Centro de Estudios Avanzados en Física, Matemáticas y Computación (CEAFMC) de la UHU; profesores e investigadores venidos de las universidades de Sevilla, Valencia, Granada, Pablo de Olavide y también de otros países del mundo, concretamente de la University of South Carolina (EEUU), Université de Paris-Saclay (Francia), y de la 'Nán-ying Dà-shué' (Universidad de Nanjing) de China; el presidente de la Academia de Artes, Ciencias y Letras de Huelva; la secretaria del Consejo Social; la tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huelva; así como miembros del profesorado, del personal técnico de gestión, de administración y servicios, estudiantes y también alumni de grado, máster y doctorado de la Facultad de Ciencias Experimentales, entre otros.