El físico Graig Darrian Roberts será investido este jueves Doctor Honoris Causa por la Universidad de Huelva

HUELVA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha anunciado que celebrará el próximo jueves 9 de enero a las 12,00 horas, en el Aula de Grados de la Facultad de Ciencias Experimentales, el Solemne Acto Académico de investidura como Doctor Honoris Causa del profesor Craig Darrian Roberts del Institute for Nonperturbative Physics and School of Physics de la Universidad de Nanjing (China).

Así lo ha comunicado la entidad en una nota, donde ha afirmado además que el Centro de Investigación de Estudios Avanzados en Física, Matemáticas y Computación de la Universidad de Huelva propuso su nombramiento a petición del profesor doctor José Rodríguez Quintero, quien actuará como padrino en el acto.

Esta propuesta pretende reconocer "la prestigiosa carrera de este físico de alto impacto internacional, quien además es un importante colaborador en alguna de las líneas de investigación que se desarrollan en la División de Física del Ceafmc".

De su trayectoria, la UHU ha señalado que ha sido acreedor de múltiples y prestigiosos premios internacionales como son el Helmholtz International Fellow Award, el Bessel Research Award de la Von Humboldt Foundation o el Distinguished Performance Award de la Universidad de Chicago.