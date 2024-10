Gaviño (PSOE Huelva) señala que la opinión de Mario Jiménez sobre el PSOE-A es "una más dentro de un partido demócrata"

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha señalado este martes que la opinión que este pasado lunes trasladaba desde redes sociales el parlamentario socialista andaluz Mario Jiménez abogando por una renovación del PSOE de Andalucía, es "la de un militante más "en este partido que si destaca por algo es por un partido demócrata y con absoluta libertad para que sus militantes tengan la opinión que quieran".

Así lo ha manifestado Gaviño a preguntas de los periodistas una rueda de prensa con los trabajadores de la planta de NPK de Fertiberia en Huelva, donde el socialista ha puntualizado que su formación "tiene los cauces donde hacer valer todas las opiniones" y que, "por tanto en ese fuero personal, interno, externalizado queda y nosotros nos dedicamos a seguir trabajando, a seguir apoyando a los compañeros de Fertiberia, a los trabajadores de esta provincia que falta les hace".

En este sentido, ha remarcado que "lo demás son opiniones personales" y que al PSOE de Huelva lo que le "preocupa" es que "situaciones como las que vivimos ahora responden a una estrategia muy clara de la Junta de Andalucía, que es una política de postureo en la que nos hacen ver el mundo color de rosa, en la que nos intentan plantear una industria y una mina modélicas" y "lo son, pero lo serían mucho más si no nos lleváramos los sustos que nos llevamos habitualmente y ante los que la Junta de Andalucía lo más que hace es mostrar su sorpresa y mirar para otro lado".

"Nos llevamos sustos cuando vemos que cierran una planta de Fertiberia y cuando el pueblo de Valdelamusa se queja porque le vayan a poner una balsa a los pies de sus casa, cuando vemos consejerías de la Junta contradiciéndose unas a otras a la hora de dar los permisos de declaración de interés estratégico a un proyecto minero en el Andévalo o cuando leemos esos informes y una consejería como la de Industria y Mina dice que no pasa nada, pero la Consejería de Agricultura y Aguas dice que van a afectar a todo el agua del Andévalo y que es el agua del que se nutre la familia de toda la costa de Huelva y de toda la capital. No irá todo tan bien o no hará la Junta de Andalucía todo lo que es posible para corregir situaciones como esa", ha dicho.