Giahsa garantiza los servicios esenciales en los municipios afectados por el incendio de Niebla (Huelva)

Actuaciones de Giahsa en los municipios afectados por el incendio. - GIAHSA

BERROCAL (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

Giahsa ha desarrollado durante las últimas horas una serie de actuaciones preventivas en los núcleos afectados por el incendio originado el pasado 6 de agosto en el entorno de Niebla (Huelva) con el objetivo de que sus vecinos encuentren "plenamente operativos" los servicios esenciales cuando las autoridades permitan el regreso a sus hogares.

En concreto, dichas actuaciones se han centrado en el municipio de Berrocal y en los núcleos de El Pozuelo, Marigenta y El Membrillo, en el término de Zalamea la Real, ha indicado en Giahsa en una nota.

Los equipos de la empresa pública han revisado las infraestructuras vinculadas al ciclo integral del agua para comprobar su correcto estado y garantizar la continuidad de los servicios de abastecimiento y saneamiento. De forma paralela, también se ha procedido a la limpieza y puesta a punto de los contenedores de residuos sólidos urbanos situados en las zonas afectadas por el fuego, "facilitando así la recuperación de la normalidad desde el primer momento".

Giahsa ha destacado que estas actuaciones responden a la "vocación de servicio público" de la empresa y a su "compromiso" con los municipios de la provincia, "especialmente en situaciones excepcionales tan graves como las que se están viviendo durante los últimos días".

En ese sentido, el director ejecutivo de Giahsa, Santiago Ponce, y el gerente de la misma, Juan Manuel González, se han desplazado este viernes a Berrocal, uno de los municipios más afectados por el incendio, para comprobar el desarrollo de los trabajos y "trasladar personalmente" el apoyo de la entidad tanto a su primer edil, Ángel Luis Romero, como al alcalde de Zalamea la Real, Diego Rodríguez.

"En circunstancias tan difíciles como estas, nuestra obligación es adelantarnos a las necesidades de los municipios y poner todos los recursos posibles al servicio de los ciudadanos. Queremos que, dentro de la dureza de la situación vivida, los vecinos encuentren operativos unos servicios que son fundamentales en su día a día", ha dicho Santiago Ponce.

Por su parte, Juan Manuel González Padilla ha subrayado que "la respuesta de los profesionales de Giahsa ha sido inmediata, coordinándose con los ayuntamientos para actuar allí donde era necesario. Nuestro objetivo es contribuir a que la vuelta a la normalidad sea lo más rápida y efectiva posible".

Más allá de las actuaciones propias en las redes públicas de su competencia, la empresa se ha comprometido a actuar en aquellas acometidas particulares o interiores que hayan sido afectadas como consecuencia del fuego. Desde la empresa se ha destacado igualmente el compromiso y "la profesionalidad" de los trabajadores que han participado en estas actuaciones, así como la colaboración mantenida con las administraciones y los distintos operativos desplegados durante la emergencia.

Giahsa ha reiterado asimismo su "cercanía" con los municipios y núcleos afectados y su "disposición" a seguir colaborando "en todas aquellas labores que puedan contribuir a la recuperación de las zonas damnificadas".

"Somos una empresa profundamente vinculada a esta provincia y sentimos como propias las dificultades por las que atraviesan nuestros pueblos y núcleos. Por eso nos sentimos orgullosos de poder aportar nuestro trabajo y nuestros recursos cuando más se necesitan", han señalado los responsables de la entidad.

Con estas actuaciones, la empresa pública ha subrayado que "reafirma su compromiso" con los ciudadanos y con los ayuntamientos de la provincia, "garantizando la prestación de unos servicios esenciales que contribuyen al bienestar y a la calidad de vida de la población incluso en circunstancias extraordinarias".