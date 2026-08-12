Identificado un piloto y un dron en la zona restringida de un punto de observación en Valdearenas

Agentes de la Guardia Civil identifican a un piloto y a un dron durante en un espacio restringido de observación del eclipse en la playa de Valdearenas - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha identificado esta tarde a un piloto y a un dron dentro de la zona restringida de un punto de observación del eclipse en la playa de Valdearenas, en Piélagos.

Ha sido en el marco de los servicios que la Benemérita HA desplegado con motivo del fenómeno astronómico, en el marco del cual componentes del equipo Pegaso de la Compañía Fiscal y Fronteras del Cuerpo, con los medios tecnológicos de la unidad, detectaron el vuelo del aparato en el espacio aéreo restringido del punto de observación del citado arenal.

Después, efectivos del equipo localizaron al piloto del dron que, siguiendo las indicaciones de los agentes, descendió el dron a tierra de forma segura.

Una vez identificados el dron y el piloto, los agentes informaron a este que confeccionarán informe denuncia por el vuelo de la aeronave en un espacio restringido para ello, denuncia que será remitida a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).