El Gobierno anuncia 1,3 millones para Huelva del fondo estatal para compensar pérdidas en el transporte urbano

HUELVA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento de Huelva recibirá 1,3 millones de euros del Fondo de Compensación que el Gobierno de España tiene previsto aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros para paliar las pérdidas registradas en 2020 en las empresas municipales de transporte urbano a consecuencia de la pandemia.

Así lo ha confirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al alcalde de la capital onubense, Gabriel Cruz, en el marco de la ronda de visitas institucionales que ha marcado esta jornada la agenda de la responsable estatal a su paso por Huelva.

El regidor ha recibido en el Ayuntamiento capitalino a la titular de Hacienda, que tras saludar a los representantes de la corporación municipal se ha reunido con Cruz para abordar cuestiones clave de la economía municipal.

En este punto, ha puesto en valor su gestión que "ha situado a las finanzas del Consistorio en la senda de saneamiento con un tremendo esfuerzo, pese a la herencia recibida", remarcando que "el alcalde sabe que cuenta con todo el respaldo del Gobierno de España para ser capaces de seguir reconduciendo esa situación financiera sin que ello suponga un menoscabo en la prestación de los servicios públicos".

En esta línea, la ministra ha trasladado al primer edil "su compromiso para ayudar en todo aquello que sea posible" al objeto de "seguir avanzando en el saneamiento y en la capacidad de ofrecer nuevos servicios al conjunto de los ciudadanos".

Gabriel Cruz ha agradecido expresamente la "especial sensibilidad" que la titular de Hacienda "viene demostrando con Huelva todos estos años", recordando que "tuve la oportunidad de trasladarle la situación del Ayuntamiento, con un endeudamiento del 242 por ciento" y, ante esto, se encontró "ayuda, colaboración y cooperación por su parte". "Hoy estamos en el 116 por ciento", ha dicho.

El alcalde de Huelva ha puesto de relieve que el Ministerio, al permitir el uso de los superávit municipales, dé vía libre a la capital onubense "para disponer este año de 3,5 millones de remanente para activar la inversión, el empleo, generar riqueza y para avanzar en la construcción de una Huelva más moderna, sostenible, amable y disfrutable".

Valorando la aportación que supondrá para Huelva el anunciado Fondo de Compensación para el transporte urbano, Cruz ha recordado también que "la ministra posibilita la disposición de los anticipos de la PIE (Participación en los Ingresos del Estado); así como la supresión de las reglas fiscales que tantas dificultades nos estaban suponiendo".

A este respecto, Montero ha mostrado su expectativa de "la Comisión Europea confirme que en 2022 no exista limitación en la regla de gasto para los ayuntamientos, de manera que puedan seguir invirtiendo su superávit, en unos momentos en los que la prioridad del conjunto de las administraciones es la reconstrucción económica".

Como ha agregado el regidor, "estamos encontrando receptividad a la hora de tratar algo que es clave para Huelva, Andalucía, España y el mundo, que son los fondos de transformación". "Como le hemos hecho llegar a través de la FEMP, los gobiernos locales aspiramos a participar en la gestión directa de una parte de esos fondos", ha continuado. A su juicio, "el clima de diálogo y entendimiento es importantísimo y lo estamos teniendo, al igual que para sentar las bases para abordar el futuro de la financiación local".

En palabras de Cruz, "el mundo ya no es el mismo, no va a ser el mismo, y contamos con un Gobierno y con una ministra que no solo está al pie del cañón, sino respaldando a los ayuntamientos para que podamos ser protagonistas en este reto que tenemos que afrontar desde ya, que es la consecución de un mundo más sostenible".

ANTIGUA PRISIÓN PROVINCIAL

Por su parte, Montero ha avanzado que el próximo 10 de junio se firmará el convenio por el que el Ayuntamiento de Huelva se convierte en titular de la antigua prisión provincial, tal y como había demandado el Consistorio onubense.

La ministra ha manifestado su compromiso para seguir trabajando "en esta dirección para que el patrimonio de las administraciones se ponga al servicio de la rentabilidad", de la dotación de "equipamientos" y, en definitiva, de seguir promoviendo "el acceso a los servicios públicos a la ciudadanía".

Igualmente, Montero ha destacado que durante la legislatura, a pesar de la pandemia, han trabajado "de forma responsable en el manejo de los recursos públicos". "Desde el primer momento, el Gobierno de España ha trasladado recursos adicionales a todas las administraciones para que la situación económica no tuviera ningún impacto ni en la salud de los ciudadanos ni en la continuidad de la escuela de los niños, ni en los servicios sociales, que ahora tienen que estar en primera línea de batalla; ni, en definitiva, en poder seguir dando servicios de calidad", ha explicado.

Respecto al Fondo de Compensación para el transporte urbano, Montero ha cifrado en torno a 430 millones de euros los que a nivel nacional se van a destinar a compensar a unos ayuntamientos a los que el año pasado, pese al descenso de viajeros, se les pidió que mantuvieran la frecuencia y la distancia de seguridad. "La lealtad institucional consiste justo en que aquellos que tengan que dar los servicios en primera línea reciban el apoyo del Gobierno de España con la aportación de recursos", ha concluido la ministra.