El Gobierno defiende las actuaciones en la línea ferroviaria Huelva-Sevilla para "mejorar la fiabilidad"

Archivo - Tren de media distancia en la estación de Huelva. - RENFE - Archivo

HUELVA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha defendido las actuaciones de renovación y refuerzo de la infraestructura que está llevando a cabo Adif para "mejorar la fiabilidad" de la línea 440, entre Huelva y Sevilla. Además, ha destacado las obras finalizadas y en ejecución de la línea Huelva-Zafra.

Así ha respondido el Gobierno a una pregunta del PP en el Congreso de los Diputados sobre el "aislamiento ferroviario en la provincia de Huelva como consecuencia de las obras y cortes programados en la línea Huelva-Sevilla".

En el caso de las obras del proyecto de tratamiento de la plataforma en la estación de San Juan del Puerto, adjudicadas por 2,3 millones de euros, el Ejecutivo ha explicado que la actuación consiste en "incrementar la consistencia del terreno sobre el que se asienta la plataforma de un tramo de vía de unos 400 metros", a la altura de la antigua estación de esta localidad, mediante la inserción en el mismo de pilotes de grava y la posterior colocación de una geomalla de refuerzo.

También se renovará un drenaje transversal bajo la vía próxima, para mejorar la evacuación de aguas en la zona y "aumentar la resiliencia de la infraestructura a fenómenos meteorológicos adversos".

De la misma manera, en febrero de 2026 se adjudicó el contrato para los servicios de redacción del proyecto de estabilización de obras de tierra y corrección de zonas inundables entre los puntos kilométricos 6+038 y 15+134 de la línea 440-Bifurcación Los Naranjos-Huelva.

Por otro lado, en 2025 se anunciaron las obras de renovación y mejora en la línea Sevilla-Huelva, entre ellos la ampliación de la vía de apartado en la estación de Salteras, la renovación de un paso a nivel en La Palma del Condado y la mejora de la capacidad hidráulica de la vía en dos tramos afectados por varias inclemencias meteorológicas. Se incluían los trabajos de mejora del drenaje mediante la ampliación de la obra de fábrica transversal existente en el punto kilométrico 13/499.

Esta actuación forma parte de la plataforma ferroviaria necesaria para la ampliación hasta 750 metros de la longitud útil de vía en la estación de Salteras, orientada a mejorar la circulación y el cruce de trenes de mercancías. La inversión asociada a estas actuaciones supera los ocho millones de euros.

Asimismo, se incluyeron actuaciones destinadas a la reparación de los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos en el tramo La Palma del Condado-Niebla (Huelva), junto con la mejora de la capacidad hidráulica de la infraestructura ferroviaria en dicho tramo con un presupuesto que superaba los tres millones de euros.

Entre los trabajos contemplados figuran intervenciones en cauces y obras de drenaje transversal localizadas en el arroyo Bujona, situado en el punto kilométrico 76/220 de la línea, en el término municipal de Niebla, y en el arroyo Canillas, ubicado en el punto kilométrico 93/240, en el término municipal de San Juan del Puerto. Esta zona se vio afectada por diversos fenómenos atmosféricos.

En concreto, los trabajos permitirán avanzar en la reparación de los daños provocados tanto por la dana de octubre de 2024 como por la borrasca Garoé el pasado mes de enero. Los trabajos previstos comprendían la reparación de obras de drenaje transversal, la ejecución y reposición de protecciones de escollera, la protección de terraplenes, así como la limpieza y reposición de cunetas.

Del mismo modo, se contemplaba una actuación específica entre los puntos kilométricos 76/220 y 76/900, uno de los sectores más afectados por las inundaciones, que incluye la corrección de deficiencias en la vía, la reparación de un paso a nivel, la limpieza de cunetas, la adecuación de las obras de drenaje transversal para garantizar un correcto desagüe y la reposición de canalizaciones de señalización y comunicaciones.

Por otra parte, se incluye la renovación de un paso a nivel situado en el punto kilométrico 68/346, en el término municipal de La Palma del Condado (Huelva), mediante actuaciones sobre el firme y otros elementos de la infraestructura ferroviaria.

Añadido a esas inversiones, en lo que respecta a la red de alta velocidad, en octubre de 2025 se realizó el anuncio por parte de Adif-AV de la adjudicación por un importe global cercano a 31,4 millones de euros la redacción de los proyectos de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Sevilla-Huelva.

En relación con la suspensión temporal de la circulación ferroviaria entre Huelva y Sevilla, el Gobierno ha asegurado que se estableció una planificación alternativa de transporte con el objetivo de garantizar la movilidad de los viajeros y minimizar el impacto de la interrupción del servicio.

En el caso de los servicios comerciales de la relación Madrid-Huelva, "todos los trenes previstos se mantuvieron operativos", realizándose el trayecto Madrid-Sevilla en tren y completándose el recorrido Sevilla-Huelva "mediante transporte por carretera, con atención a todas las paradas programadas".

Asimismo, por parte de los servicios OSP (Obligación de Servicio Público) se implantó una programación alternativa por carretera para los servicios de Media Distancia afectados, así como para los correspondientes a la línea C-5 de Cercanías de Sevilla. La programación de dicho transporte alternativo fue elaborada a partir de un estudio previo de la demanda de viajeros de los servicios afectados, con el fin de dimensionar adecuadamente la oferta disponible durante el periodo de interrupción.

LÍNEA HUELVA-ZAFRA

Por otro lado, el Gobierno también ha respondido a otra pregunta en el Congreso de los Diputados del PP sobre el "impacto económico y social derivado de los cortes ferroviarios y de la pérdida de conectividad de la provincia de Huelva".

En este sentido, el Gobierno ha detallado las obras de renovación de la Línea 512 Huelva-Zafra, que incluye, por ejemplo, la renovación del tramo Fregenal-Jabugo/Galaroza, con una inversión de 15,61 millones de euros, se encuentra en fase de licitación.

Por otra parte, la renovación del tramo Jabugo/Galaroza-Huelva se ha dividido en cinco tramos: el tamo Jabugo/Galaroza que se encuentra en ejecución, con una inversión de 16 millones de euros; el PK 96/430-Calañas, en ejecución y con una inversión 46,86 millones de euros; el tramo Calañas-Peguerillas, en fase final de ejecución y una inversión de 37,18 millones de euros; el tramo Peguerillas-Huelva (Cargas), finalizado y con una inversión 5,38 millones de euros; y, por último, renovación de vía Zafra-Huelva. Valdelamusa-Huelva, finalizado con una inversión de 2,3 millones de euros.

Asimismo, se ha invertido de 1,46 millones de euros en el mantenimiento y reparación en varios tramo: puentes sobre el río Múrtigas de Cumbres Mayores y Cumbres de San Bartolomé. Provincia de Huelva; modernización, mejora y tratamiento de la cimentación de los puentes situados en los PPKK 103+640, 106+486 y 106+650; y modernización, mejora y tratamiento de la cimentación del puente sobre el rio Ardila, situado en el PK 028+517.

Además, estas obras contempla la la reparación de tres obras de drenaje transversal de fábrica (PPKK 001+265, 135+170 y 149+050) de la línea 512 (Zafra a Huelva-Mercancías); supresión del Bloqueo Telefónico entre Zafra y Huelva, que está en ejecución, con un importe de 38,64 millones de euros; y actuaciones de emergencia para la reparación de los graves daños provocados por las borrascas Leonardo y Marta en la línea Zafra-Huelva.

Por otro lado, el Gobierno ha indicado que entre los días 29 de mayo y 14 de junio se interrumpió la circulación entre San Juan del Puerto-Moguer y Alamillo, por obras, por lo que se estableció un Plan Alternativo de Transporte.