El Gobierno "seguirá colaborando" con el aeropuerto de Huelva pero dice que "ya no tiene cabida" como de interés general

HUELVA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha señalado este jueves que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "va a seguir facilitando, ayudando y colaborando" para que el aeropuerto "eso sea una realidad" pero que con el cambio producido en 2011 en la Ley de Seguridad Aérea "no se reúnen ya la causas que en su momento motivaron legislativamente que en 2009 se certificase como de interés general".

Así lo ha indicado a preguntas de los periodistas durante el acto de presentación del aeropuerto 'Cristóbal Colón de Huelva', donde Rico ha explicado que con este cambio de decreto "ya no tiene cabida" porque "iba todo vinculado al tráfico internacional. Ya no lo es y ya todas las comunidades autónomas pueden asumirlo dentro de su ámbito competencial y de su autonomía. Y Andalucía puede hacerlo al amparo del artículo 64".

La subdelegada ha señalado que aún no ha llegado la notificación oficial porque "lo que ha hecho el Ministerio es anticipar lo que va a ser un cambio de calificación respecto al aeropuerto", toda vez que ha apuntado que "se le ha tendido la mano a la Junta de Andalucía y a todos los promotores", porque "el Gobierno va a seguir facilitando, ayudando y colaborando para que sea una realidad" y que es "voluntad del Gobierno" reunirse con los responsables de la infraestructura privada "para despejar todas las dudas".

"Lo único que cambia es el apellido de calificación, porque la legislación actual no lo prevé. El tráfico internacional que vinculaba y obligaba a que se calificase de interés general, ahora ya no existe. Solamente hay un catálogo de cinco tipos de aeropuertos que tienen que llevar el apellido de interés general, que son la defensa nacional, que compartan un ámbito con lo civil, que se puede incorporar en una red transeuropea y como ya no está, después de un estudio arduo, después de un informe jurídico de la abogacía del Estado, después del análisis de la planificación económica, el Gobierno ha tomado esa determinación", ha remarcado.

Rico ha indicado que este cambio de catalogación se plasmará en una orden ministerial y se publicará, "pero previamente vamos a reunirnos con los pronomotores para explicarle con todo detalle y de manera motivada cómo va a ser", al tiempo que ha subrayado que "la apuesta del Gobierno sigue siendo decidida" y que va "seguir colaborando y facilitando, entre otras cosas porque hay algún trámite que requiere también de un informe conjunto, por ejemplo, con defensa y transporte. Entonces no vamos a hacer para nada un obstáculo, todo lo contrario, facilitar", ha agregado.

"Creo que es una buena noticia para Huelva, es un paso adelante, se va a simplificar el procedimiento, se van a ahorrar una serie de trámites administrativos que lo van a hacer todavía mucho más fácil. Yo creo que es un motivo de alegría", ha destacado.

Cuestionada por quién será el responsable en caso de que este aeropuerto tuviera dificultades, la subdelegada ha deseado "que eso no pase", así como ha remarcado que espera que "la Junta de Andalucía, que está siempre reclamando más atribuciones de competencias al amparo de su desarrollo estatutario en la economía, lo asuma y reconozca que tiene interés regional".

"Si tenía un interés general hasta ahora y se podía hacer porque tenía encaje jurídico y ahora la normativa nos obliga a recalificar y a descalificar como de interés general y hacerlo regional, la Junta de Andalucía tiene que estar apostando por ese interés regional del aeropuerto, porque va a suponer tráfico de berris, tráfico de personas, tráfico de mercancías. La plataforma está y luego tiene avales muy potentes, como la Caja Rural o el Grupo Barcelona. Si el Estado estaba dispuesto a apoyarlo, la Junta de Andalucía también, faltaría más. Pero la atribución competencial es de la Junta", ha concluido.