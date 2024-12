El Gobierno trabaja en "dos vías" para dar "una respuesta razonable" a la presa de Alcolea en Huelva

HUELVA/MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha explicado este jueves en el Congreso de los Diputados que desde que se encontraron con el informe de que alertaba de la contaminación por acidez del río Odiel, el Gobierno trabaja en "dos vías" para dar "una respuesta razonable" a la presa de Alcolea, por un lado, "si las aguas son aptas, continuar con las obras, cosa que no es posible actualmente por los informes" y, por otro, "si no lo son, estudiar que otros usos dar a la misma".

Así lo ha puesto de manifiesto durante la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico a pregunta del Grupo Popular sobre las previsiones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acerca de "incluir en los próximos presupuestos la reanudación de la obra de interés general Presa de Alcolea en Huelva, tal y como viene recogida y aprobada en el Plan Hidrológico Nacional".

Así, el secretario general ha iniciado su intervención "corrigiendo un error", ya que ha asegurado que este gobierno "no paralizó las obras de la presa de Alcolea", sino que "se las encontró paralizadas desde 2017 como consecuencia de la rescisión del contrato con la empresa que era la adjudicataria de la ejecución de las mismas". "Lo que ocurre es que en 2018 el Gobierno pone en marcha el procedimiento para reiniciar unas obras que estaban en aquel momento paralizadas", ha señalado.

"Con el procedimiento en marcha con lo que nos encontramos es con un informe que dice que será necesario replantearse los escenarios de atención a las demandas, si como parece que se va a producir, la contaminación ácida en el río Odiel no va a disminuir y, por lo tanto, el agua embalsada en la presa de Alcolea pudiera no cumplir con la calidad exigida por la normativa".

Por ello, ha subrayado que "si un responsable tiene sobre la mesa un informe que dice que esas aguas no serán aptas para ese uso, lo razonable es repensar las características de la infraestructura y los usos que la misma va a tener".

Al respecto, Morán ha asegurado que a lo largo de estos años "se ha intentado avanzar en la posibilidad de encontrar una solución a este inconveniente no menor" y "dar una respuesta razonable basada en dos vías", por un lado, "si es apta para el regadío, continuar las obras, aunque "en estos momentos no es posible", ya que "los informes dicen lo que dicen", y por otro, "si no es apta para el regadío ver si pueden ser algunos otros usos los que pueda tener la misma".

"INFRAESTRUCTURA VITAL"

Por su parte la diputada onubense del Grupo popular, Bella Verano, ha indicado que la presa de Alcolea, fue declarada de interés general del Estado, pero "se paralizó hace años por el gobierno actual al 23 por ciento de su ejecución". "Una infraestructura que tiene proyectos, que tiene convenios, que tiene financiación, que tiene declaración de impacto ambiental en vigor y que lo único que le falta es el contrato para reanudar la obra, algo que está sobre su tejado", ha abundado.

Asimismo, Verano ha defendido que esta infraestructura es "vital" para "garantizar el presente" pero "sobre todo el futuro del campo, de la industria, de la minería, del turismo y hasta del abastecimiento urbano en la provincia de Huelva".

"Si la presa de Alcolea estuviera construida, Huelva podría haber tenido almacenados por las lluvias de los dos últimos años un total de 385 hectómetros cúbicos y de esa manera hubiéramos solucionado los problemas del agua en Huelva. En cambio, en este momento tenemos a nuestro sector agrícola con restricciones", ha señalado.

Por otro lado, ha subrayado que esta presa y el resto de obras pendientes del Estado "permitirían con total y mayor seguridad el trabajo pendiente de 19,99 kilómetros cúbicos al condado y mejoraría así la situación del Parque Nacional de Doñana". "Pero no solo eso, hay algo más importante y es que hace apenas algo más de un mes, los periódicos de la provincia se hacían eco de las graves consecuencias que afectaría a las localidades de Gibraleón y de Huelva debido a la no finalización de la presa de Alcolea", ha señalado.

Asimismo, ha insistido en que la Junta de Andalucía "ha remitido un informe al Ministerio sobre este tema" y "les ha dado todas las facilidades y flexibilidad del mundo", ya que "incluso ha indicado que si quieren lo paga completo la Junta de Andalucía, pero se calcula la parte del Ministerio para usarla en otros proyectos de Huelva y lo lleva a cabo la Junta de Andalucía", pero "han ignorado todas las propuestas".