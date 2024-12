El grupo popular lleva al Pleno de la Diputación de Huelva "la mejora inmediata" del firme de la N-431

HUELVA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Huelva, Rocío Moreno, ha dado a conocer este viernes el contenido de las mociones que elevarán al Pleno ordinario del mes de diciembre. En la primera de las mociones el grupo popular solicita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "la mejora inmediata" del firme de la N-431, desde la conexión con la A-49 en Gibraleón hasta su final en Ayamonte, "en todos y cada uno de los tramos intransitables que actualmente tiene esta arteria de la provincia".

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la iniciativa recoge que la N-431 es la vía que "vertebra, desde Gibraleón hasta Ayamonte y la frontera con Portugal, gran parte de la provincia, conectando directamente Gibraleón, Cartaya, Lepe, La Redondela, Isla Cristina, Pozo del Camino y Ayamonte", además de ser "una infraestructura fundamental" para el desarrollo económico de la provincia.

Por ello, los populares aseguran que "el estado de deterioro y abandono que padece dicha vía, se ve cada vez más agravado por una total falta de mantenimiento y reparación del firme, causando graves perjuicios a los usuarios, que son miles diariamente, y las reivindicaciones y quejas continuas para su arreglo, o a menos reparación, caen en saco roto sin respuesta por parte del Gobierno de España, poniendo de manifiesto un nuevo maltrato del Gobierno a la provincia de Huelva". Por todo ello, el grupo popular en la Diputación de Huelva pide "la mejora inmediata" de esta carretera.

Por otro lado, la segunda de las mociones del equipo de gobierno tiene que ver con el modelo de financiación autonómica. En ella, los populares instan al Gobierno de España "a defender la igualdad y la solidaridad como principios irrenunciables del ordenamiento constitucional y del Estado autonómico en la toma de decisiones". Asimismo, la moción pretende instar a "paralizar cualquier avance hacia la independencia fiscal solicitada por el separatismo y exigir garantías de que ninguna comunidad del actual sistema de régimen común se "sale del mismo ni se fragmente la Agencia Tributaria".

De este modo, desde el grupo popular se pide un sistema que "respete la autonomía fiscal" de las comunidades autónomas y a todas las competencias autonómicas y locales recogidas en la Constitución y en los diferentes estatutos de autonomía, así como "ampliar el montante económico total del sistema de financiación autonómica y, en paralelo a la reforma del mismo, crear un Fondo Transitorio para paliar la infrafinanciación que padecen todas las comunidades y ciudades autónomas".

Al mismo tiempo, en la iniciativa se insta a garantizar la cogobernanza de los Fondos Next Generation y futuras inyecciones económicas de la UE, y facilitar a las comunidades autónomas la disposición de los 18.000 millones de euros de fondos europeos Next Generation que el Gobierno no ha ejecutado, con el fin de evitar la devolución de los mismos a la UE.