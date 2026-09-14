Las hermandades del Rocío inician sus peregrinaciones hasta la Virgen con Almonte (Huelva) como meta este curso

Las primeras hermandades fiiliales del Rocío han realizado su peregrinación extraordinaria con meta en Almonte este curso. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El pasado domingo comenzó el calendario de peregrinaciones de las hermandades del Rocío en un curso extraordinario, marcado por la estancia de la Virgen en Almonte y la celebración del Año Jubilar Rociero. Hasta abril de 2027 se prolongará esta agenda que no tendrá como meta el Santuario de la aldea, sino la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde se encuentra la Blanca Paloma desde su llegada al pueblo el pasado 20 de agosto.

Según informa la Hermandad Matriz en nota de prensa, esta primera jornada ha estado marcada por una elevada afluencia de rocieros y por el ambiente propio de estas citas. Los sones constantes de los tamborileros de las distintas hermandades, el repique de las campanas anunciando cada llegada, los cantos de los coros y los vivas a la Virgen han acompañado desde primeras horas el entorno de la plaza Virgen del Rocío.

Las primeras filiales que han peregrinado hasta Almonte han sido las de Los Palacios y Villafranca, la Castrense, Chiclana de la Frontera y Fuengirola, abriendo así un curso rociero que prácticamente se ha enlazado con el anterior tras un verano "especialmente intenso" con la Venida de la Virgen a su pueblo.

Una media de cinco hermandades filiales peregrinará cada fin de semana hasta las plantas de la Patrona de Almonte, junto a hermandades agregadas, de culto y asociaciones rocieras. Una sucesión de encuentros que tendrá como centro la celebración de la eucaristía ante la Virgen y que volverá a reunir a miles de rocieros a lo largo de los próximos meses. Este calendario se desarrolla además en el marco del Año Jubilar del Rocío, que reviste de un carácter especial estas peregrinaciones.

Durante este tiempo, los rocieros y cuantos peregrinen hasta la Blanca Paloma podrán alcanzar el jubileo con motivo de este periodo extraordinario para la devoción rociera. La Hermandad Matriz de Almonte, a través de su Delegación de Peregrinaciones, coordina el desarrollo de este calendario.

Desde la institución almonteña ha señalado "el reto que supone, especialmente este curso, organizar cada fin de semana estas citas en un templo de menores dimensiones que el santuario, ante la llegada de hermandades y numerosos peregrinos en una misma mañana". Para ello, la Matriz cuenta con un equipo de colaboradores y mantiene una coordinación permanente con las propias hermandades, así como con Ayuntamiento y Policía Local, con el objetivo de desarrollar de forma ágil el movimiento de peregrinos y visitantes, para que el encuentro de cada hermandad con la Virgen siga siendo el verdadero centro de la jornada.

El calendario completo de peregrinaciones extraordinarias 2026-2027 puede consultarse en la web de la Hermandad Matriz 'https://hermandadmatrizrocio.org/wp- content/uploads/2026/08/PEREGRINACIONES-EXTRAORDINARIAS-2026- 2027.pdf'.