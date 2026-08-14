Higuera (Huelva) acogerá un proyecto industrial de soluciones ambientales que generará unos 50 empleos directos

El alcalde de Higuera de la Sierra, Mario Domínguez,en la firma del preacuerdo. - AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE LA SIERRA

HIGUERA DE LA SIERRA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Higuera de la Sierra (Huelva) ha alcanzado un preacuerdo con la empresa Grupo Ecosev Land para la implantación de un proyecto industrial en el Espacio Productivo de la localidad, una iniciativa que contempla una inversión estimada de alrededor de 30 millones de euros y prevé generar medio centenar de puestos de trabajo directos, además de dinamizar el empleo indirecto en la comarca.

El proyecto industrial de Grupo Ecosev Land está especializado en la fabricación, comercialización, distribución y aplicación de tecnologías y soluciones ambientales sostenibles destinadas a la estabilización de suelos, el control del polvo y la prevención de la erosión en caminos, taludes, canales y diversas superficies, mediante el uso de productos biodegradables.

La propuesta busca maximizar la reutilización de los suelos existentes, reducir costes de mantenimiento y minimizar el impacto ambiental en infraestructuras. Con una proyección tanto nacional como internacional, la actividad de la planta orientará sus soluciones a sectores como los parques de energías renovables --termosolares, fotovoltaicos y eólicos--, la minería y canteras, la construcción, las infraestructuras hídricas y los espacios o parques naturales.

Según ha informado el Consistorio, el acuerdo --que se ratificará en los próximos días tras imponerse a las candidaturas de otros municipios de la Sierra-- implicará la ocupación de más de 30.000 metros cuadrados de suelo industrial en el conocido como 'Polígono'. Asimismo, la llegada de la firma permitirá activar de forma paralela la fase 2 de este espacio productivo con vistas a albergar futuros proyectos empresariales. La inversión final quedará concretada definitivamente en el marco de la próxima ronda de financiación de la compañía.

El alcalde de Higuera de la Sierra, Mario Domínguez, ha valorado este acuerdo como un "hecho histórico" fruto de "mucho trabajo, conversaciones y gestiones" para convencer a los promotores. "Hemos trabajado duro para conseguir que esta inversión viniera a Higuera frente a otros municipios que también querían albergarla", ha afirmado el regidor, destacando que la iniciativa supondrá una oportunidad para "aumentar la población, diversificar la economía y reforzar la posición del municipio como enclave industrial referente en la Sierra".

En este sentido, el primer edil ha hecho hincapié en el impacto laboral directo de la planta. "Lo más importante son las personas y las oportunidades de nuestros vecinos. Queremos que Higuera sea un municipio con futuro, donde los jóvenes puedan encontrar oportunidades y la gente de mediana edad tenga estabilidad laboral", ha aseverado.