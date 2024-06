Hinojos (Huelva) también presenta alegaciones al reparto de fondos de Doñana "por no adaptarse a criterios objetivos"

HINOJOS (HUELVA), 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Hinojos (Huelva) también ha presentado, al igual que el de Almonte, alegaciones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), respecto al proyecto del Real Decreto que aprueba la concesión directa de subvenciones a los municipios del área de influencia socioeconómica de Doñana al considerar que es "arbitrario" y "no adaptarse a criterios objetivos de territorio y población".

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press la alcaldesa, Joaquina del Valle, quien ha señalado que "existe un defecto muy grave" que "provoca indefensión a ambos municipios" y que "perjudica al pueblo de Hinojos". Al respecto, Del Valle asegura que "están incumpliendo las órdenes de la Junta de Andalucía desde 2010 hasta hoy". "Es decir, todo lo que hay legislado en el reparto de fondos de subvenciones por concurrencia no competitiva a administraciones locales se ha incumplido", ha agregado.

La alcaldesa de Hinojos ha recordado que su municipio cuenta con un término municipal de 31.988 hectáreas y aporta al Espacio Natural de Doñana 23.863, de las cuales 10.631 pertenecen al Parque Nacional y 13.232 al Parque Natural, "lo que supone casi el 75% de su territorio, siendo el municipio que tiene más territorio protegido".

Por ello, ha lamentado que el Miteco "se ha saltado todo para hacer lo que quieren hacer" que, a su juicio, es "beneficiar a una serie de pueblos en perjuicio a los que legítimamente tienen derecho a percibir una mayor cantidad", como Hinojos o Almonte.

En este sentido, ha subrayado que no considera "que los demás no tengan que recibir nada" pero que los criterios se basan en un reparto de "80% territorio y 20% de población" --por lo que Hinojos recibirá 5,9 millones de euros-- y "se han basado en lo que diga la mayoría, cuando la mayoría está alrededor de Doñana, pero no es Doñana", estos son los motivos que ha esgrimido la primera edil para la presentación de alegaciones.

Las mismas se presentaron el pasado 5 de junio, momento en el que expiraba el plazo, y Almonte e Hinojos han sido los únicos municipios de la provincia de Huelva que pertenecen al entorno del Parque Nacional ---Almonte, Hinojos, Bollullos, Par del Condado, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, y Palos de la Frontera-- que las han presentado.

Este mismo lunes Almonte anunciaba que también habían presentado formalmente sus alegaciones al Miteco, al considerar que el actual proyecto es "perjudicial para los intereses del municipio", debido a "la falta de justificación en los motivos del reparto de fondos". Según indicó el Consistorio, al igual que Hinojos, el gobierno local entiende que este decreto "se caracteriza por su arbitrariedad y falta de motivación".

Así, el Consistorio almonteño señaló que Almonte "cuenta con 57.420 hectáreas, representando el 45,84% de la superficie total del parque, que es de 125.257 hectáreas. En cuanto a la superficie en la zona de Doñana, Almonte tiene 86.010 hectáreas, es decir, el 29,61% de dicha superficie" y con 25.448 habitantes, "lo que constituye el 12,32% de la población total del ámbito de actuación de la subvención".

Independientemente de las alegaciones, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y los 14 ayuntamientos del entorno de Doñana --de Huelva, Sevilla y Cádiz--, firmaron el pasado 13 de mayo en Sevilla el acuerdo para el reparto de los 70 millones correspondientes al Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural.