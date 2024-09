Huelva.- Cruz (PSOE) pide "ir unidos" para reclamar las infraestructuras de Huelva "sin mirar el color de los gobiernos"

HUELVA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional y secretario general del PSOE de Huelva capital, Gabriel Cruz, ha pedido este viernes "ir unidos" para reclamar las infraestructuras que "necesita" Huelva "sin mirar el color de los gobiernos, ya sea andaluz o central". Además, ha valorado que la reacción del PP en el Senado tras la respuesta del ministro Puente es "una expresión de los modos que se viene usando en política" y que le apena "que pueda tapar lo importante que es que se sigue tramitando la llegada de la alta velocidad".

A pregunta de los periodistas en rueda de prensa sobre la reacción del PP tras la respuesta del ministro Óscar Puente a una pregunta formulada en el Senado sobre la llegada del AVE a Huelva es "simplemente una expresión de la forma y los modos que se vienen utilizando en política últimamente, y no en Congreso y Senado, sino también en el Parlamento de Andalucía y en el Ayuntamiento de Huelva".

"En el Ayuntamiento de Huelva yo invito a que repasen los plenos, algunas intervenciones, y veremos cómo se ha impuesto una nueva forma de no hacer política, pero sí de minar, en definitiva, los cimientos de lo que tiene que ser el ejercicio de la buena política", ha lamentado.

Por ello, ha manifestado que le apena que "al final la reacción del PP tape la parte importante" y es que el AVE "no se ha descartado, se está tramitando", por lo que "tenemos que estar muy pendientes de eso".

Por todo ello, Cruz ha señalado que lo que "más le preocupa" de toda esta situación es que a Huelva "le cuesta mucho conseguir todo", por lo que "en estas reivindicaciones hacia los gobiernos andaluces o hacia los gobiernos de España, es fundamental que en los temas que son de un interés general tengamos el posicionamiento lo más solidario y lo más unido posible".

"Tenemos que ir juntos porque son los intereses de la ciudadanía. Ahí no se discrimina, ahí nos interesa a todas y a todos. Y con todo lo que está sucediendo, me preocupa que se pueda resquebrajar la unidad que tradicionalmente durante más de 20 años se ha venido manteniendo sobre las infraestructuras, porque estas no son buenas o malas, no son necesarias o innecesarias dependiendo del color del gobierno que esté en Madrid o dependiendo del color del gobierno que esté en Andalucía".

"Si el AVE, la 435 o el Hospital Materno Infantil son necesarios, lo son esté quién esté. Y nuestra responsabilidad, nuestra obligación es estar en eso. En eso estamos de acuerdo. Luego tenemos un campo enorme para debatir, para preparar, para buscar puntos de encuentro. Pero ahí es lo que corresponde"

PRESENCIA DE LA ALCALDESA

Sobre la presencia de la alcaldesa en el Senado el pasado miércoles, Cruz ha señalado que "en primer lugar, hay que respetar que alguien decida ir a la tribuna de invitados, me parece absolutamente elemental, sobre todo cuando es alguien que representa a una ciudad como es Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva", pero "debe ser la ciudadanía quien valore si eso es un postureo o es una acción política".

Al respecto, el socialista ha asegurado que durante su etapa de alcalde de la ciudad "nunca" fue a la tribuna del Congreso o del Senado, "yo era más de reunirme o bien con el ministro o ministra correspondiente, o con los altos cargos del Ministerio y hablar con papeles, trabajando de los temas que le preocupan a Huelva, que estar ahí".

"Pero eso no le compete a nadie más que a la ciudadanía de Huelva, valorar la oportunidad o la eficacia de la acción. Y es una decisión que toma la alcaldesa, que yo creo que tiene que ser perfectamente respetable. Yo creo que no hay que añadirle ni echarle leña a todo esto", ha agregado.

No obstante, Cruz ha asegurado que "al igual que la alcaldesa", también "se merecen el máximo respeto los miembros del Gobierno", ya que "son continuos los ataques de los diputados del PP en el Congreso".

"Pero a mí me gustaría que esto fuera un posicionamiento que se implantara en las administraciones. Porque yo no creo que sea respetuoso decir que no tiene vergüenza, que es esperpéntico, que no se gestiona desde la barra de un bar o que se toman decisiones con botellines. Eso ocurre en el Ayuntamiento de Huelva. Eso no es respeto y la alcaldesa no movió un dedo para llamar al orden", ha lamentado.

REUNIÓN ENTRE SÁNCHEZ Y MORENO

Preguntado sobre la reunión que han mantenido este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, para abordar la financiación de las comunidades, el diputado ha defendido que "la cantidad de recursos que se están destinando desde el Gobierno central a comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos no tiene parangón en la historia, nunca ha sido como tal".

No obstante, ha explicado que uno de los objetivos de la reunión es "explicar que se plantea avanzar hacia un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, en la que se recojan las necesidades y las particularidades de cada una de las comunidades autónomas, sin que nadie salga perjudicado y sin que nadie salga damnificado".

Por ello, ha señalado que "es una oportunidad para trasladar cuáles son las necesidades reales de Andalucía y cuál es el papel que tiene que jugar en el modelo de financiación de comunidades autónomas que se está diseñando y que se pretende poner en marcha".

"Dicho esto, en ese camino, en esa reivindicación de recursos necesarios y suficientes y justos para nuestra comunidad autónoma, desde luego que el señor Juanma Moreno nos va a encontrar a su lado y nos va a encontrar peleando por los intereses de Andalucía", ha concluido.