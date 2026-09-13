Evacuado al hospital tras precipitarse desde 'El Tapón' en Matalascañas y sufrir un fuerte impacto

Archivo - Vista de la playa de la Torre de la Higuera en Matalascañas. Archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

Un joven de 21 años ha tenido que ser trasladado este domingo, 13 de septiembre, al centro hospitalario Juan Ramón Jiménez tras precipitarse desde la Torre de la Higuera, más conocida como 'El Tapón', en Matalascañas, en el término de Almonte (Huelva), y sufrir un fuerte impacto.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el incidente ha tenido lugar sobre las 11,00 horas de la mañana, cuando varias llamadas han alertado del incidente.

El hombre se lanzó desde la roca y, debido a la baja marea, tuvo que ser rescatado del agua y posteriormente atendido por los servicios sanitarios.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los servicios sanitarios, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Ambiente.