El investigado por la muerte de una joven en Rociana (Huelva) al chocar con animales sueltos declara este mes

HUELVA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 2 de Moguer ha llamado a declarar este mes de septiembre al investigado por el accidente en el que falleció una joven de 25 años el pasado 17 de abril, y en el que su madre resultó herida, tras colisionar el vehículo en el que viajaba contra dos animales en la carretera que une Rociana del Condado con Bonares (Huelva).

Así lo han indicado a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha apuntado que también declarará la madre de la joven, herida en el accidente. Asimismo, han señalado que el investigado es el titular de los animales con los que chocó el vehículo y que el delito, si se considera que hubiera, se concretará en la fase de instrucción de la causa.

La fallecida y la herida son hija y mujer del presidente de la Federación de Peñas del Recre, José Antonio Cabrera, que tras el mismo ha constituido la Asociación víctimas de accidentes de tráfico con animales 'Fuente Clara Cabrera Mateos', como se llamaba su hija, así como ha solicitado en numerosas ocasiones, a través de sus cuentas de redes sociales, "justicia" y que su hija "sea la última persona que muera en este tipo de accidentes".

En concreto, el investigado declarará el próximo 13 de septiembre y, un día antes, el 12, declara la madre de la joven para ratificar su declaración iniciar en el atestado y la denuncia.

Según ha indicado a Europa Press José Antonio Cabrera, piden que esta persona sea juzgada por homicidio imprudente grave para "que se haga justicia", así como ha destacado que la asociación creada se asienta sobre tres pilares "fundamentales" como son "luchar para que estos energúmenos dejen de tener a sus animales sueltos", de forma que las entidades locales "cuenten con los mecanismos adecuados" para controlar esta situación; asesorar jurídicamente a las personas víctimas de este tipo de accidentes porque "ha costado encontrar asesoramiento de este tipo"; y proporcionar asesoramiento psicológico.

"Le prometí a mi hija cuando estaba en la UCI ya muerta que iba a luchar para que no se produjeran más accidentes de este tipo. Mi niña, mi morenita bonita, no va a volver, pero no pararé hasta hacer justicia, que sea la última y le cumpliré mi promesa aunque me vaya la vida en ello", ha afirmado Cabrera.

El accidente se produjo el 17 de abril de 2024 y, según indicó el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso tuvo lugar sobre las 21,45 horas, cuando recibieron el aviso de que un turismo había colisionado contra dos animales que estaban sueltos entre las carreteras A-486 y A-484, que unen las localidades de Rociana del Condado y Bonares.

Producto de la colisión, las dos mujeres --de 25 y 58 años-- que viajaban en su interior resultaron heridas, la más joven presentaba un estado grave, y los servicios sanitarios que se trasladaron a la zona evacuaron a ambas hasta el Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital. No obstante, la chica de 25 años falleció horas después en el hospital, según confirmó la propia familia y la Federación de Peñas del Recre, mientras que la mujer de 58 años quedó ingresada "muy grave" en el hospital.

Tras el accidente la Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias, que se remiten al juzgado de instrucción que es el que determinará si hay responsabilidad penal o civil.

La familia de la joven decidió donar sus órganos para que "se fuera regalando vida" tras su fallecimiento y Cabrera participó el pasado 5 de junio, junto a otros familiares de donantes y personas que ha recibido órganos, en el acto del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos que celebró el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. "Hemos transformado la ira y rabia en esperanza y vida", ha afirmado el padre de Fuente Clara antes de agradecer "el amor recibido por todas partes" que "no se esperaban".

"CAMBIAR LEGISLACIÓN Y ENDURECER LAS PENAS"

El padre de la joven fallecida ha creado la Asociación víctimas de accidentes de tráfico con animales 'Fuente Clara Cabrera Mateos' --el nombre de su hija fallecida-- para que "sea la última persona que muera en este tipo de accidentes", por lo que también ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma change.org --a cuyo enlace se puede acceder desde la cuenta de José Antonio Cabrera en Facebook-- para solicitar "que se cambie la legislación vigente para que se endurezcan las penas por este tipo de accidentes".

Asimismo, este padre solicita "que acabe este anacronismo y las entidades locales y nacionales pongan las herramientas y mecanismos adecuados para terminar con ello".

"Los mulos de uno de esos desalmados, que tiene por costumbre dejarlos sueltos, acabaron en la carretera provocando el accidente en el que murió mi hija. Le prometí a mi hija convertirme en un padre coraje, hacerle justicia y terminar con este tipo de accidentes. Os ruego de todo corazón vuestra ayuda. Infinitas gracias desde el corazón", concluye el texto.

Cabrera ha querido aclarar, asimismo, que "no están en contra del mundo del caballo, ni nada que se le parezca" porque "el 99,9% de personas que tiene animales los tienen bien y cumplen la ley", pero "hay desalmados, porque no son otra cosa, que los sueltan para que se alimenten en el campo" y "esto es lo que hay que parar" porque "es un anacronismo".

Finalmente, el padre de Fuente Clara ha manifestado que es "durísimo vivir con dignidad su ausencia" pero que están "llenos de amor", sobre todo "por todas las muestras de cariño y apoyo recibidas" desde que sucedió el fatal accidente.