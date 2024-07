La Junta "adecuará" la plantilla sanitaria de Hinojos (Huelva) "cuando haya médicos" y PSOE lo tacha de "vergüenza"

SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha afirmado este jueves que "adecuará" la plantilla sanitaria de Hinojos (Huelva) y de "todos los municipios deficitarios" en esta matera "en el momento en el que tengamos médicos".

Así lo ha manifestado García en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, tras ser cuestionada por la parlamentaria socialista onubense María Márquez con respecto al médico "que falta" en centro de salud del municipio y tachar de "vergüenza" la situación sanitaria en Andalucía.

La consejera ha pedido a la socialista que "haga las cuentas" porque "cuando gobernaban dejaron 2.917 plazas médicas sin pedir" y que desde 2019 "hay un 39% de plazas MIR aumentadas" y Andalucía es "la primera en formar a médicos MIR de familia" pero "ahora mismo no nos sirve para nada porque necesitan cuatro y cinco años de formación", aunque "les servirá a los consejeros que vengan detrás".

Por su parte, Márquez ha reprochado a la consejera que "para adecuar la plantilla de Hinojos se está tomando su tiempo" porque "van años", así como ha preguntado a la consejera que "si es consciente de que tiene un problema de médico, por qué despide a 18.000 sanitarios y por qué recorta y los manda a la calle", tras lo que le ha espetado que "ya no la cree nadie".

La socialista ha explicado que Hinojos tiene 4.000 habitantes y que "le corresponden tres médicos, pero solo tienen dos", al tiempo que ha apuntado que la Junta "le dijo al Ayuntamiento que si querían un tercer médico tenían que hacer obras de ampliación, que se llevaron a cabo por parte del anterior equipo de Gobierno del PSOE", pero que García "no ha cumplido su palabra", toda vez que ha señalado que "hasta la actual alcaldesa, del PP, está recogiendo firmas contra ella", apuntando que "al ser compañeras sería más útil una llamada".

En este punto, Márquez ha lamentado la situación "insostenible" en el municipio onubense donde "este martes 30 personas se quedaron sin cita, después de haber tenido que esperar 10, 15 días para cogerla" y que "personas mayores se llevaron en la puerta del centro de salud esa mañana, dos, tres horas, desde las seis de la mañana, esperando para poder ver al médico".

La parlamentaria ha subrayado que la situación en la provincia de Huelva es "dramática" con "personas que nos llaman todos los días contándonos sus casos, como una chica de 20 años que estuvo 29 horas sentada, porque no había ni camillas, esperando con líquido en la cabeza y sin ver por un ojo y le querían dar el alta porque no había camas" o "personas pidiendo préstamos para poder operarse en la privada".

Márquez ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, cuando estaba en la oposición "fue a la provincia de Huelva escandalizado, diciendo que la lista de espera en mi provincia eran 102 días y que esto era una vergüenza y ahora los onubenses tardan el doble en poder operarse, 204 días, y hora no se escandalizan".

"Hay dos plantas cerradas en el Infanta Helena, están desmantelando el hospital de Riotinto y usted se quita los problemas de la gente como moscas de la cara. Ahora nos dirá que son casos aislados. Es una vergüenza lo que está pasando en la sanidad pública en mi provincia y en Andalucía", ha concluido.

"NO HICIERON LAS CUENTAS DE DÉFICIT"

De otro lado, la consejera ha afirmado que "se va a cubrir la plaza de Hinojos" porque la Junta "quiere también lo que quiere la población y la alcaldesa", al tiempo que ha acusado a la socialista de "tacharla de mentirosa cuando la mentirosa era ella".

"Ahora tenemos que asumir lo que ustedes no hicieron y no calcularon, cuántos se nos jubilan y cuántos tengo que decirle al ministerio que quiero acreditar. Quizás era porque ustedes no los querían pagar. Porque recuerdo que las plazas especializadas las pagan las comunidades autónomas, las ofertan al ministerio y las pagan la comunidades y ustedes no hicieron las cuentas y nosotros ahora tenemos que lidiar con los lodos de aquellos barros. Así que no mientan a la gente y díganle que el déficit de profesionales de hoy la culpa es de ustedes, de los que no hicieron las cuentas", ha afirmado García.

Asimismo, la consejera ha reprochado a la socialista que el Gobierno "la externalización y la privatización de la sanidad pública de la cárcel de Huelva", una asistencia "que damos a los presos desde el Servicio Andaluz de Salud y nos deben 26 millones de euros el Gobierno de España", por lo que le ha pedido a María Márquez "que se lo reclame".