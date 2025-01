La Junta señala que la incidencia de los virus respiratorios en Huelva está por debajo de la media andaluza

HUELVA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Salud y Consumo de la Junta en Huelva, Manuela Caro, ha señalado este martes que la tasa de incidencia por virus respiratorios en la provincia de Huelva "está por debajo de la media andaluza", con "una tasa de 293,6 por cada 100.000 habitantes, mientras que la de Andalucía está en 305,8", toda vez que ha llamado a la ciudadanía a "vacunarse".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas sobre si hay colapso por estas infecciones respiratorias en los centros de salud y hospitales de Huelva, respecto a lo que Caro ha subrayado que "de momento no podemos hablar de colapso en absoluto" pero sí "de alta frecuentación", toda vez que ha remarcado que "la gripe y los virus respiratorios siempre nos acompañan en los tiempos donde hay más frío" pero que "hay capacidad de respuesta".

Asimismo, la delegada de Salud ha insistido en la "importancia" de la vacunación contra la gripe y ha apuntado que en Huelva "estamos en un 45,2% de vacunación en la población diana" y ha indicado que "los miércoles se vacuna sin cita" por lo que anima a "acudir" ya que "ahora aumenta el frío, lo que favorece que haya problemas con los virus respiratorios".

"De momento nosotros no podemos hablar de colapso en absoluto, sí de que ya estamos en la alta frecuentación y que tenemos ya los programas de puestos en marcha con comisiones de control continuas en los hospitales para ver los pacientes aislados, las altas que se pueden dar. Eso es algo que se hace en todos los periodos de alta frecuentación, con lo cual de colapso no me gusta nunca hablar porque no es el caso, ni mucho menos, porque todos los profesionales que nos dedicamos a esto sabemos que son momentos donde se da una alta frecuentación de virus respiratorios", ha añadido.

Al respecto, ha apuntado que "tuvimos un pico que estuvo un poco más alto, después bajó y ahora mismo estamos en 293, por debajo de la media andaluza, que está en 305" pero que "todavía dicen los expertos que puede que para las semanas próximas pueda haber un aumento", al tiempo que ha manifestado que "los virus respiratorios nunca sabemos cómo se van a comportar" pero "hasta ahora no estamos teniendo bajas temperaturas así en extrema como para hablar de frío".

"Por lo tanto, ya cuando veamos todos los datos es cuando podemos decir hasta dónde hemos llegado. Es verdad que nuestra tasa de incidencia ahora mismo es más alta que la última semana y más alta que hace tres semanas, pero insisto en que está por debajo de la media andaluza todavía", ha concluido.