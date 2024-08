Limón (PSOE Huelva) lamenta el "abandono de Moreno" a la sanidad pública "mientras destina 22 millones a la privada"

HUELVA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha lamentado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "haya abandonado" la sanidad pública, al ser "la autonomía de España con el menor gasto público por habitante en sanidad, un récord que tuvimos ya en el año 2023 y que mantenemos en 2024", mientras que "en este presupuesto de 2024 ha destinado más de 22 millones a la privada".

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que Limón ha criticado el "especial abandono" en Huelva "desde hace cinco años, desde que el PP llegó a la Junta" en los que la provincia "sigue sin Materno Infantil, sin chares, ni en la costa, ni en el Condado, ni en la sierra" y con "todo paralizado por parte de la Junta".

Además, la líder socialista onubense ha reprochado que "la aplicación Salud Responde, que era la más innovadora y la mejor de España, ahora es conocida por los usuarios como la Salud no responde" y que el personal sanitario "se encuentra desbordado" y "no puede atender las demandas que tienen, ya que "durante el año 2022 se han perdido en Andalucía más de 505 profesionales médicos que se han ido a otros países o otras comunidades autónomas".

"La consejera anuncia que habrá un 16% menos de profesionales en los centros de salud y en los hospitales pero, por otro lado, anuncia la contratación de nuevos profesionales. Lo cierto es que a día de hoy hay 83.000 onubenses que están en lista de espera y que afirman que Juanma Moreno ha abandonado la sanidad pública en Andalucía, sobre todo en Huelva y vemos cómo día tras día nos siguen mintiendo con los diferentes servicios que están ofreciendo", ha expresado.

Por ello, Limón ha afirmado que "Juanma Moreno ya no tiene credibilidad en Huelva ni en Andalucía por mucho que anuncien a bombo y platillo contrataciones para el verano y se saquen planes debajo de la manga", al tiempo que ha señalado que "las cuentas suenan a cuento" después de que la Junta anunciara "una contratación de 37.000 profesionales para cubrir las vacaciones, asegurando que es un 3% más que el año pasado" porque "lo cierto es que han echado a muchos más profesionales a la calle".

En este sentido, ha solicitado que "se dejen de propaganda electoral" y "ofrezcan toda la información a la ciudadanía con total transparencia y datos concretos". Al respecto, la socialista ha vuelto a pedir que "informen sobre cuánto van a durar las contrataciones, sobre todo a esos pacientes que llevan más de 18 meses en la provincia esperando a ser atendidos por un profesional o para una operación quirúrgica".

"Vemos cómo Hinojos, un municipio más de 4.000 habitantes, se queda sin un solo médico; en El Almendro, desde la pandemia, sigue el centro de salud cerrado; en Rociana y en Paymogo no hay servicios de urgencia; en todos los pueblos pequeños de la provincia no hay médico, y esa situación se reproduce en todos los pueblos de la sierra, por no hablar de otros detalles, como que miles de onubenses se han quedado sin plantilla ortopédica y prótesis que venían dispensando el SAS, porque lo tienen que pagar de su bolsillo", ha criticado.

Asimismo, la socialista ha proseguido indicado que "se ha disminuido el número de profesionales sanitarios en las unidades de salud mental, algo que también nos preocupa, que hay falta de pediatras, de fisioterapeutas y de especialistas" y "un déficit de neurólogos con listas de espera para una primera cita de 18 meses en adelante".

"Esto no lo dice el PSOE, lo dicen los profesionales a través de la agrupación de Marea Blanca", ha remarcado antes de apuntar que "continúan todavía la amenaza del cierre de la Unidad de Ictus en el Hospital Juan Ramón Jiménez" y que "hemos vivido el cierre de una planta en el Hospital de Riotinto, donde se han reducido muchos servicios especializados".

CIERRES DE AULAS EN EDUCACIÓN

En cuanto a la educación, Limón ha apuntado que la situación "es parecida", ya que "este curso se ha cerrado con 175 aulas públicas en la provincia" y para el próximo "anuncian otras 40 más", por lo que "se esperan que se cierren 600 aulas en toda Andalucía, con lo cual van a llegar a un total de 2.000 aulas cerradas desde que gobierna Moreno".

"Es más, se han cerrado seis colegios públicos también en la provincia de Huelva, mientras que se han aumentado en diez colegios privados, con lo cual la apuesta del presidente de la Junta también es en la educación privada y creo que es algo evidente. Los recortes se ven en cada uno de los centros educativos públicos que tenemos en la provincia", ha concluido.