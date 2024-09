Limón (PSOE) lamenta la "mala gestión" de Juanma Moreno "que ha empobrecido a Huelva desde que es presidente"

HUELVA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha lamentado este viernes la "mala gestión" y la "incompetencia" del Gobierno del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "que en seis años ha empobrecido a Huelva" a pesar de "no tener un problema de infrafinanciación" porque "Andalucía nunca ha recibido tanto dinero como ahora, con Pedro Sánchez en el Gobierno de España".

Así lo ha manifestado la socialista en rueda de prensa, en la que ha realizado un repaso por las diferentes áreas de la gestión de Moreno estos años al frente del Gobierno andaluz, criticando que "no es verdad que Andalucía tire de ningún carro como dice" sino que "avanza en el destrozo que está haciendo en la sanidad y en los servicios públicos en general" mientras "infla a la privada" y "no tiene problema en subirse el sueldo".

En este sentido, Limón ha recriminado a Moreno que Huelva es "la provincia más agraviada y la provincia más olvidada" por la Junta de Andalucía y que eso "no lo dice el PSOE, lo dicen los datos que ponemos encima de la mesa todos los días". "Seguimos en la misma situación o peor que hace seis años, una situación que nos lleva al estancamiento de la provincia".

"Mientras los datos en nuestro país nos dicen que hay crecimiento económico, que estamos por encima de la media europea, que hay cifras récord de empleo de afiliados en la seguridad social, que hay contención en los precios, bajada del tipo de interés, un mercado laboral más justo socialmente en condiciones de trabajo, de conciliación y de salario, en Andalucía estamos viviendo la peor situación que hemos vivido nunca porque tenemos un Gobierno que olvida a Huelva y que olvida a todas las provincias andaluzas", ha manifestado.

En contraposición, la socialista ha argumentado que en España "tenemos un Gobierno progresista que está trabajando por el desarrollo económico de nuestros vecinos, además de acometer durante estos seis años una serie de reformas estructurales que han demostrado que es posible generar riqueza y empleo a la misma vez que avanzamos en justicia social" y ha puesto como ejemplo de ello que "el Consejo de Ministros ha aprobado una medida para combatir el desempleo en Andalucía, que es poner encima de la mesa 50 millones de euros para Andalucía para un plan integral de empleo".

"Y después vemos como algunos se dan golpes en el pecho defendiendo Andalucía. El PP maltrató a esta tierra durante muchísimo tiempo cuando gobernaba en España, simplemente porque a ellos no les votaban. Y con la misma fuerza que el PSOE acabó con los 40 años de discriminación histórica, con la misma fuerza que hemos protagonizado los cambios de revolución económica y social en nuestro país, el Partido Socialista va a ser el único partido que va a frenar el destrozo que está sufriendo la sanidad en Huelva, la educación pública, la dependencia o la vivienda desde que está gobernando Moreno", ha afirmado.

La socialista ha recordado a los populares que ha votado "en contra" de "la reforma laboral, del despliegue de las inversiones del plan de recuperación, la apuesta por la digitalización y por la transición verde" que "ahora son buenos para nuestra provincia y son buenos para Andalucía".

En este punto, ha dicho que el presidente de la Junta "no ha dejado de mentir en con todos los datos que ofrece". "Dice que el PIB de Andalucía ha crecido más que el de España y sabemos que no es verdad. La Airef, (Autoridad Independiente de Riesgo Fiscal) dice que Andalucía ha crecido tan solo un 4,1%, mientras que en España se ha crecido un 5,6%.

"Y es que Moreno miente y tergiversa la realidad cuando habla de la bajada de la tasa de paro, porque lo que no dice es que por primera vez en la historia es la mayor de todas las comunidades autónomas con el 16,7% y cuando oculta que hoy el porcentaje de parados andaluces, el 25 por ciento, es mayor de cuando él llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía. Y oculta que las empresas inscritas en la Seguridad Social han descendido en Andalucía en más de 23.000, mientras que ha crecido en el resto de las comunidades autónomas y saca pecho de cómo crecen las exportaciones, pero no dice que lo hacemos menos que el resto de las comunidades autónomas", ha señalado.

De la misma manera, ha dicho que el presidente de la Junta "miente y se vanagloria de la inversión extranjera en Andalucía, sin señalar que apenas superamos el 2% del total de esta inversión en toda España", al tiempo que ha lamentado que los onubenses, "desde que es presidente, primera vez en la historia somos los últimos en el PIB por habitante. Y eso solamente es responsabilidad de Moreno", ha remarcado.

"DESTROZO EN LA SANIDAD"

Limón se ha referido también a la "confrontación" del presidente de la Junta "con Pedro Sánchez" al que "acusa" de crear desigualdad "cuando él "castiga a Huelva, la más olvidada para el Gobierno de Andalucía". En este sentido, se ha preguntado "cómo puede defender Juanma Moreno la igualdad si está vaciando la sanidad pública andaluza de médicos, de recursos y de pacientes, forzando a que todo el mundo al final se vaya a la sanidad privada, todo el mundo tenga una tarjeta para irse a la sanidad privada, claro", ha dicho.

Al respecto, ha detallado que "en pandemia cerró 12 centros de salud y puntos de urgencia que siguen cerrados. En Huelva tenemos 600 profesionales menos que hace seis años. Seguimos teniendo muchísima precariedad y carencia en los centros de salud de la provincia, reduciendo horarios, falta de personal, bajas que no se cubren, servicios quitados. No se está reponiendo en los centros de salud ni en los colegios, consultas cerradas, acuerdos y convenios con los ayuntamientos que no cumple".

También se ha referido a las listas de espera para las consultas "que están entre quince y veinte días" y ciudadanos "haciendo colas de madrugada". "Y os puedo corroborar, como alcaldesa de San Bartolomé, que los vecinos de mi pueblo, sobre todo las personas mayores, están desde las cinco de la madrugada esperando para ver si les dan una cita".

"Moreno ha incumplido con todo lo que prometió cuando estaba en la oposición. Seguimos sin Materno Infantil, sin chares, seguimos con el desmantelamiento de la unidad de Ictus, siendo Huelva la provincia con más casos. Nos han quitado el servicio de ambulancias y dependemos de Sevilla. Tenemos 83.000 onubenses en lista de espera quirúrgica para especialistas, la provincia con más listas de espera y con la media más alta para una intervención, 204 días. No hay medidas para arraigar a los profesionales para que se queden en nuestros hospitales. Siguen los cierres de plantas del Hospital de Riotinto y la reducción de profesionales y servicios especializados", ha criticado.

Al respecto, ha recriminado que "para destinar 200 millones de euros al hospital privado Virgen de Bella Lepe sí hay dinero" con "un concierto de cinco años desembolsando 40 millones anuales. Para eso sacamos el dinero de donde haga falta", ha añadido.

De otro lado, Limón se ha referido al cierre de aulas en los centros escolares de Huelva, "148 en total", así como a la "falta de profesionales en educación y en educación especial" y "al incumplimiento de los seis planes de infraestructuras educativas".

En materia de vivienda, "en Huelva ha dejado a 300 jóvenes sin el bono joven de alquiler, al destinar parte del dinero de Huelva a otras provincias con el recorte de más de 1,5 millones de euros" y "precios inalcanzables de alquiler, mientras sigue sin ejecutar el 57% del presupuesto 340 millones de euros y solamente es capaz de construir el 6% de toda la VPO".

Finalmente, Limón ha recriminado al presidente de la Junta que "no haya puesto ni un tuit" por las cinco muertes en Andalucía debido al virus del Nilo "mientras se pasea por China y no toma medidas para tranquilizar a la población".