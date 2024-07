Limón (PSOE) remarca que el Gobierno "quiere AVE en Huelva" y destaca las inversiones en infraestructuras

HUELVA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva y senadora, María Eugenia Limón, ha destacado que el Gobierno central "quiere el AVE para Huelva", al igual que "lo quiere el PSOE de Huelva y lo quiere la ciudadanía" y ha querido aclarar que el Ejecutivo español "no descarta para nada el AVE", pero que "como sabemos es un proyecto a largo plazo" porque "que en años anteriores del Gobierno con el Partido Popular se ha dejado caducar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y se ha dejado en un cajón y que ahora se están iniciando casi todos los trámites de nuevo".

Así se ha pronunciado Limón en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha dado cuenta de las inversiones que realiza el Gobierno en Huelva en materia de infraestructuras, así como ha señalado que mientras que el AVE pueda llegar a la provincia "hay una apuesta del ministro Óscar Puente por reducir los tiempos, mejorar las vías y ofrecer más frecuencia a los vecinos de la provincia en su conexión con Sevilla y con Madrid".

La líder socialista onubense ha señalado que "actualmente se están invirtiendo más de 117 millones de euros en la mejora de las líneas" en una apuesta "importante para mejorar la calidad del trayecto", pero espera que "de cara a los próximos dos o tres años podamos utilizar esas vías con trenes de mejor calidad, que reduzcan la hora y media en apenas 50 minutos para cuando llegue el AVE tener la totalidad de esas infraestructuras".

"Pero a día de hoy creo que es muy importante poner en valor el que tengamos más trenes, con más frecuencia, y que se esté trabajando por reducir los tiempos mientras que de forma paralela se trabaja en la llegada del AVE, con lo cual lo que necesitamos es rapidez, cercanía y seguir trabajando en la frecuencia", ha remarcado.

Al respecto, Limón ha criticado que el Gobierno de la Junta de Andalucía "cuando se le ha pedido la cofinanciación, como hizo con el metro de Málaga, el Partido Popular ha dicho que no", algo que considera que es "tratar a Huelva como si fuera una provincia de segunda, mientras que en las provincias en las que a ellos les interesa están haciendo una apuesta importante por cofinanciar las infraestructuras y que los proyectos que necesitan de desarrollo económico en sus provincias sean una realidad".

"Como en todos los temas, que se dejen de arrear, y que si consideran también como el Gobierno y el PSOE que es una prioridad para la provincia de Huelva, que hagan lo mismo que han hecho con la provincia de Málaga, que han cofinanciado las obras del metro de la provincia", ha enfatizado.

Cuestionada sobre que el pleno del Parlamento Europeo aprobara el acuerdo provisional alcanzado con el Consejo de la UE que deja proyectado el AVE Sevilla-Huelva-Faro para 2050, Limón ha apuntado que "hay que leerse la letra pequeña" porque "el gobierno de Europa lo que quiere es que las distancias entre grandes ciudades se acorten en frecuencias y se acorten en tiempos. Y lo que se ha hecho es una planificación de cara a futuro para que lleguen antes de 2050".

"En esa planificación de 2050 es como cuando hablamos de la Agenda 2030. No quiere decir que en la Agenda 2030 los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no se vayan a implantar hasta el 2030, sino que hay una proyección y una prolongación en el tiempo. Lo que pasa es que el Partido Popular le interesa coger la parte por el todo y distorsionar las noticias y llevar el discurso al enfrentamiento continuo con lo que tienen acostumbrados los onubenses. Y, por cierto, es un plan al que el PP ha dicho no, ha votado en contra. Mientras que en Europa sale adelante, aquí en Huelva se posicionan en contra", ha señalado Limón.

TÚNEL DE SAN SILVESTRE

Con respecto al retraso en el comienzo de las obras del desdoble del Túnel de San Silvestre, la líder socialista onubense ha explicado que, "ha habido retraso en la expropiación de uno de los terrenos, y ya se ha llegado a un acuerdo con el propietario" al que "se le ha dado un plazo para que desaloje la finca, con la idea de que en octubre se puedan retomar las obras perfectamente".

"Ya se han hecho todos los estudios de todas las perforaciones que estaban pendientes, y mientras tanto se están trabajando en el diseño de la máquina perforadora que sea la idónea teniendo en cuenta el terreno en el que tiene que perforar tras los estudios geotécnicos y geológicos que se han hecho en los últimos meses. El Gobierno siempre ha dejado clara su apuesta por los regadíos de la provincia, por la agricultura de Huelva y por seguir trabajando de forma ordenada y planificada", ha concluido.