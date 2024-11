Las lluvias provocan inundaciones en calles de Bollullos (Huelva), que activa el plan local de emergencias

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

Las fuertes lluvias registradas en la mañana de este lunes en Bollullos Par del Condado (Huelva) han provocado la rotura de bóvedas de tubería en calles, inundando algunas de ellas, por lo que el Ayuntamiento ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Ámbito Local (PTEL).

Así lo han indicado a Europa Press desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía y ha confirmado el alcalde del municipio, Rubén Rodríguez. La concejal de Seguridad Ciudadana, Lidia Infante, daba el aviso al 112 de que se activaba este plan y en estos momentos se trabaja en el municipio para restablecer la normalidad junto con la empresa Aqualia.

El alcalde ha indicado que "no había aviso" por inclemencias meteorológicas en Bollullos para este lunes, pero que "han caído muchos litros de agua en apenas una hora", lo que ha provocado que las tuberías no hayan podido tragar tanta agua y algunas bóvedas que unen cañerías en puntos concretos haya "reventado", levantando tapas de alcantarillado, de forma que algunas calles han tenido que ser cortadas por inundación", toda vez que ha apuntado que no ha habido que lamentar daños humanos ni materiales en viviendas.

Asimismo, Rodríguez ha indicado que iba a realizar inspecciones por zonas de campo para comprobar el estado de los caminos, así como ha precisado que, de momento, se mantiene activo el PTEL ya que aunque no ha habido aviso por lluvias fuertes, las mismas se han producido, por lo que, "en previsión, se mantendría activo.

De otro lado, el Consorcio de Bomberos de Huelva no ha tenido aviso por incidentes en el municipio, por lo que no han tenido que actuar, mientras que el servicio de Emergencias ha apuntado que el agua había llegado a entrar en algunas viviendas.