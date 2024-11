Marea Blanca de Huelva convoca este domingo manifestación en "defensa de la sanidad pública"

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Marea Blanca de Huelva ha convocado para este domingo, 17 de noviembre, una concentración "en defensa de la sanidad pública" y "en contra la situación de abandono y desmantelamiento que sufre la provincia de Huelva". La concentración tendrá lugar a las 12,00 horas frente a la Delegación de Salud para exigir "soluciones urgentes ante el colapso sanitario y la falta de infraestructuras en la provincia".

Según ha indicado CCOO en una nota de prensa, uno de los motivos de la concentración está relacionado con el "retraso en la construcción del Hospital Materno Infantil", ya que en los últimos seis años, la Junta, según han señalado, "ha prometido, año tras año, el inicio de las obras del Hospital Materno Infantil de Huelva", sin embargo, "este compromiso no se ha materializado, y en el presupuesto de 2025, ni siquiera aparece la partida necesaria para su construcción".

Al respecto, Marea Blanca señala que "a pesar de los anuncios del presidente de la Junta de Andalucía de que las obras comenzarán en 2025, la falta de presupuesto es un claro obstáculo que pone en evidencia la falta de voluntad política y la gestión ineficaz".

En este sentido, la secretaria general de CCOO, Julia Perea, ha resaltado que es "muy difícil que se inicie una obra que no está presupuestada", toda vez que ha remarcado que Huelva es "la única provincia que no tiene un hospital materno infantil, que no tiene ningún Chare, y donde los niños y niñas de la provincia de Huelva tienen que desplazarse a Sevilla con el trastoque que eso supone a una familia de una provincia que tiene una renta tremendamente baja".

Otro de los motivos que alega Marea Blanca, es el "colapso y deterioro de la atención primaria", una situación que, a juicio de los convocantes, es "completamente inaceptable", ya que los plazos para obtener una cita con el médico de cabecera "se han disparado, con retrasos de hasta 15 o 20 días, lo que convierte en ineficaz cualquier medida sanitaria".

Además, según ha añadido Perea, "el presidente de la Junta de Andalucía ha propuesto eliminar el límite de 35 consultas diarias para los médicos de cabecera, aumentando el número de consultas a 60 o 70", algo que, a su juicio, "empeoraría la calidad de la atención".

"La solución no es aumentar la carga de trabajo de los médicos, sino aumentar la inversión en recursos para la sanidad pública", ha aseverado Perea.

Por otro lado, el tercer motivo para la concentración es porque las "listas de espera son inaceptables y vergonzosas" en Huelva. "Actualmente, más de 65.000 personas están esperando ser atendidas por primera vez en una consulta externa, con una media de espera que supera los 300 días. En especialidades como cardiología, traumatología o neurología, los plazos de espera son insostenibles, alcanzando cifras de hasta 760 días para una consulta oftalmológica", ha indicado Perea.

Desde Marea Blanca se añade que "más de 14.000 personas esperan ser intervenidas quirúrgicamente, con más del 50% esperando más de un año". Así, a juicio del colectivo, estas cifras "evidencian una gestión deficiente de la sanidad pública y una falta de presupuesto que empuja a los ciudadanos a recurrir a la sanidad privada para recibir una atención que debería ser proporcionada por la administración pública".

De esta manera, el portavoz de Marea Blanca, Rafael Sánchez, ha indicado que "recientemente la Fiscalía ha comenzado a investigar al gobierno andaluz precisamente por esos mecanismos con los cuales gastaron más de 200 millones de euros en contratos que tenemos a dedo a clínicas privadas". "Dinero que podría estar destinado a la pública atendiendo problemas de la sanidad pública y construyendo esas infraestructuras sanitarias como el hospital materno infantil que ya llevamos seis años de retraso", ha enfatizado.

Marea Blanca de Huelva hace un llamamiento a la ciudadanía de Huelva a unirse a esta protesta y a exigir cambios urgentes en el sistema sanitario. "La salud no puede seguir siendo un negocio. Todos tenemos derecho a una sanidad digna y de calidad", han afirmado los portavoces.