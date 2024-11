Mateos coge el testigo de Delibes como presidente del Consejo de Doñana para mejorar el diálogo y la "permeabilidad"

ALMONTE (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

El biólogo Enrique Mateos se ha estrenado este lunes como presidente del Consejo de Participación Doñana y ha señalado que quiere impulsar "el diálogo" en "la misma línea" que su predecesor, Miguel Delibes, al que ha calificado de "referente", pero ha añadido que quiere también "mejor la permeabilidad" de la entidad, ya que es un "órgano fundamental de colaboración entre las administraciones".

En declaraciones previas a los medios de comunicación antes de presidir su primer Consejo de Participación, Mateos ha agradecido a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que "haya tenido el detalle de proponerme para coger el testigo de Miguel Delibes".

"Miguel es un referente para los que hemos hecho biología y somos de aquí. Yo conozco a Miguel desde que era un niño y ese apellido lo unía a Doñana perfectamente, por lo que coger su testigo sin duda va a ser un reto y va a ser una inspiración", ha manifestado.

Por ello, ha incidido en que una de sus líneas de trabajo se va a centrar en el "diálogo" y "ser continuista con Delibes", ya que es una persona que "ha facilitado el diálogo abierto entre los miembros del Consejo, la participación de la sociedad".

No obstante, ha subrayado que debido a su carácter "autoexigente", le gustaría "mejorar la permeabilidad del Consejo de Participación". "No tenemos que olvidar que al final todos los miembros representamos a distintos sectores de la sociedad. Yo como investigador, vecino de la zona, miembro de la Universidad, tengo una serie de representantes que no los conocía, y si alguna vez alguien de estos sectores quisiera trasladar algún tipo de proyecto o idea que redundara en la conservación de Doñana, ese tipo de cuestiones hay que mejorarlo", ha detallado.

Además, también ha apostado por "empoderar al propio Consejo", ya que es "un órgano fundamental de colaboración entre las administraciones" y "a la vista están los resultados por ejemplo del Pacto por Doñana que se firmó hace un año".

TEMAS DEL CONSEJO

Asimismo, el nuevo presidente ha destacado, entre los temas del Orden del Día del Consejo, el Plan de Trabajos Anuales para el año 2025 o el análisis del estado de las aguas de Doñana. En este sentido, ha agradecido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el "informe tan detallado" del año hidrológico 23-24, ya que "aunque los datos son preocupantes, deben de servir de acicate para implementar políticas decididas, que se recogen en el Plan de Doñana" y que "se ejecuten rápido, de manera diligente e intentando perseguir el objetivo global de conservación del espacio".

Además de las conclusiones de las distintas comisiones de trabajo, otro de los puntos que ha resaltado el nuevo presidente es el relativo a la mina de Aználcollar, ya que para él "refuerza el papel del Consejo como órgano en el que se escucha a la sociedad", y eso es algo que "se pidió en uno de los anteriores plenos.