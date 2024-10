La medallista olímpica Lydia Valentín visita las instalaciones deportivas de la UHU que llevan su nombre

HUELVA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

En el marco de la visita que realizó este miércoles la deportista Lydia Valentín, medalla de oro olímpica en la categoría de halterofilia, a la Universidad de Huelva, se realizó un paseo por las pistas cubiertas que llevan su nombre en el Campus de El Carmen. La deportista española vino a la UHU para participar en la actividad cultural Presencias Literarias, donde posteriormente ofreció una charla sobre su trayectoria y experiencia deportiva.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, la rectora de la UHU, María Antonia Peña, ha señalado que las recientes obras que se han realizado en las instalaciones deportivas del Campus del Carmen "nos permiten contar con un nuevo pabellón para el ejercicio del deporte, tanto para nuestros estudiantes, como para el profesorado y toda la ciudadanía que quiera disfrutar de él".

"Y no hemos encontrado mejor nombre que el de Lydia Valentín para denominar esta nueva instalación deportiva porque nos parece que ella, Lydia, una reconocida campeona de Europa, se convierte a partir de este momento en un referente para todas las mujeres de la comunidad universitaria", afirmó la rectora.

Al respecto, ha destacado que se trata de "una mujer que ha triunfado en un deporte tan estereotipadamente masculino como es el de la halterofilia" y es "todo un referente de talento, de esfuerzo, de lucha por la superación y, sobre todo, un ejemplo para que las mujeres sepan que no deben tener ninguna barrera".

Además, con la figura de Lydia se quiere incrementar "ese número de edificios de nuestra Universidad que están dedicados a las mujeres, pues tradicionalmente se habían colocado fundamentalmente nombres de hombres y, desde hace algunos años, tenemos el propósito de intentar igualar esto buscando que sean mujeres reconocidas del mundo de la cultura, del mundo, de la ciencia, del mundo del deporte las que den nombre a nuestros edificios".

Por su parte, la vicerrectora de Proyección Social y Universitaria, Joaquina Castillo, declaró durante la visita que "hemos elegido a Lydia que va a representar los valores universitarios para las futuras generaciones y para toda Huelva, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel personal".

Por su parte, la presidenta del Club de Halterofilia de Huelva Tartessos, Rosa Belén Arana, que también estuvo presente en la visita, expresó también su agradecimiento a la deportista que la reconoce "no solo por sus méritos como deportista sino por el impacto duradero que ha dejado en nosotras". "Gracias por abrir el camino y por mostrar que con determinación y esfuerzo todo es posible", ha añadido.

Finalmente, Lydia Valentín, manifestó su agradecimiento a la UHU porque "ponerle mi nombre a un polideportivo que comparte mis propios valores, me hace mucha ilusión". "Soy de Ponferrada, del norte de España, y que en Huelva hayan pensado en mí me sorprendió, por lo que estoy muy agradecida a esta Universidad. Y también feliz porque veo que se hace realidad el legado que he podido dejar y que es más fácil, entre comillas, seguir un camino que ya está marcado y bueno, estoy orgullosa, feliz, emocionada y contenta de estar en Huelva", ha comentado.