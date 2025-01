Miranda espera que Puente anuncie "la hoja de ruta real" del AVE en su visita a Huelva y vuelve a solicitar una reunión

HUELVA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha señalado este miércoles que espera que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante su visita a Huelva el 31 de enero, anuncie "la hoja de ruta real" del AVE con Sevilla, toda vez que ha insistido en que le ha vuelto a solicitar una reunión: "la quinta vez que se la pido".

A pregunta de los periodistas sobre la visita a Huelva del ministro para participación en un encuentro organizado por Radio Huelva-Cadena SER, a expensas de otras cuestiones institucionales que aún no han trascendido, la alcaldesa ha asegurado que va a asistir al evento e incluso ha ofrecido los espacios municipales.

Al respecto, ha subrayado que espera que Puente "dé presupuesto, plazos y una hoja de ruta real" del AVE Huelva-Sevilla, porque "al principio el Gobierno era contrario, pero luego parece que ha retrocedido, ha rectificado, afortunadamente, y ha empezado a hacer pasos". "Y yo espero que esos pasos sean reales", ha añadido.

En este sentido, la primera edil ha insistido en que el AVE "no es un tema político, es de justicia social" y "todos tenemos que ir unidos, administraciones, empresarios, agentes sociales y económicos, los colectivos, los ciudadanos y ciudadanas, para conseguir el AVE". "Nosotros necesitamos muchas infraestructuras, eléctricas, hidráulicas, por carretera, pero, por supuesto, necesitamos AVE, y no solo con Sevilla, sino que una a España y Portugal", ha añadido.

"Yo lo que espero es que el Gobierno trabaje ya de forma decidida para que el AVE sea lo antes posible una realidad. Y el AVE para nosotros es irrenunciable, no vamos a renunciar a él, vamos a ir donde haya que ir, a Madrid, a Bruselas, a donde haya que ir para conseguirlo", ha comentado.

Por otra parte, ha asegurado que le gustaría tener una reunión para hablar de este tema y, por supuesto, "poner a disposición la mano tendida del Ayuntamiento", de hecho, ha indicado que le ha pedido dicho encuentro.

"Es la quinta vez que lo pido. Yo fui al Senado y al Congreso porque no tenía otra opción, porque a mí lo que me hubiera gustado desde el primer día es haberme reunido con él. Pero yo sigo insistiendo y seguiré insistiendo hasta que tengamos el AVE y me encantaría poder reunirme con él", ha finalizado.