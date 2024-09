Miranda espera que Puente en el Senado "diga ya cuándo llegará el AVE" a Huelva y "algo sobre la reunión solicitada"

HUELVA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha señalado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "debe decir ya cuándo va a empezar la alta velocidad en Huelva", por lo que espera que este martes el ministro se pronuncie en el Senado, además de que "me diga algo de la reunión que le volvimos a solicitar".

En rueda de prensa, ante la pregunta que el senador onubense del PP Juan Manuel González formulará al ministro este martes, la alcaldesa, también del PP, ha confirmado que viajará hasta Madrid para asistir al pleno, porque el ministro "debe ya de decir cuándo va a empezar la alta velocidad en Huelva, cuándo va a empezar la construcción de las vías y poner todos los recursos necesarios".

En este sentido, ha reiterado que la alta velocidad es "muy importante para nosotros" y "también lo es que se arreglen los trenes, que son tercermundistas y tienen muy pocos horarios de salida y de llegada". Además, ha instado al ministro a "que se ponga ya a trabajar sobre la doble vía, porque Huelva pertenece al Corredor Atlántico y en el 2030 tiene que estar terminada y no se han empezado", por lo que "si no se empieza ya, es muy difícil que esté para ese año".

Por otro lado, la alcaldesa espera que el ministro "diga también algo de la reunión solicitada" porque "se la pedí nada más llegar, se la pedí por escrito oficialmente, me contestó que no, el otro día dijo que me la iba a dar" y "yo encantadísima de ir", aunque "para mí sea un gran esfuerzo a nivel personal, pero siempre he dicho que cuando es mejora para mi tierra, la alcaldesa está en un segundo plano".

"Yo ya lo he dicho, que iré a Madrid, iré a Bruselas, iré donde haya que ir", ha remarcado, toda vez que ha mostrado su deseo de "salir más contenta que la última vez".