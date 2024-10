Miranda muestra su "preocupación" por la situación de El Torrejón (Huelva) y pide "dejar trabajar a la policía"

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha mostrado su "preocupación" ante la situación de la barriada del Torrejón, toda vez que ha transmitido que está en "conversaciones continuas" con la subdelegada, María José Rico, y que "hay dejar trabajar a la Policía Nacional para que lo solucione lo antes posible".

A pregunta de los periodistas sobre el nuevo tiroteo producido en la madrugada de este lunes en El Torrejón, la alcaldesa (PP) ha explicado que llamó la subdelegada del Gobierno, María José Rico, porque ha asegurado estar "preocupada con la situación".

"Entonces, ella me pidió que tuviera calma y me comentó que la Policía está investigando. Este martes hemos vuelto a hablar, me ha llamado ella a mí, por lo que estamos en continuas conversaciones", ha detallado.

Por ello, la primera edil ha trasmitido que "tenemos que dejar trabajar a la Policía Nacional para que pueda arreglarse el tema lo antes posible".

NUEVO TIROTEO

La Policía investiga "rastros de un tiroteo" sin heridos producidos en la madrugada de este lunes en la plaza Violeta de El Torrejón (Huelva) después de que vecinos alertaran de "sonidos de disparos". Sería el segundo tiroteo que se produce tras la detención del principal acusado del incidente del 10 de septiembre que acabó con un hombre muerto y otras dos personas heridas de diferente consideración en la misma zona.

Según han indicado fuentes policiales, a las 02,49 horas se produjo un nuevo altercado en la Plaza Violeta, con una descarga de proyectiles sobre la fachada de uno de los bloques, toda vez que han remarcado que "afortunadamente, dadas las horas del suceso no hay que lamentar daños personales".

Ya el pasado viernes, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, confirmó que "dos personas en una moto dispararon unas ráfagas de casquillos" contra la fachada de esta vivienda, en otro tiroteo que se produjo el jueves, de forma que se habían recuperado "más de treinta" de esos casquillos.

De este modo, el 112 informó de que sobre las 2,50 horas de la madrugada de este lunes se recibió varias llamadas de vecinos del barrio alertando de "sonido de disparos", aunque todos los alertantes aseguraban escucharlo pero que "no veían nada".

Así, la Policía Nacional, acompañada de agentes de la local, se han desplazado hasta la zona y han informado al 112 de que "hay rastros de un tiroteo", aunque no habían podido localizar a los causantes ni había constancia de personas heridas, por lo que se ha establecido un perímetro de seguridad.

Al respecto, la Policía Nacional ha remarcado que durante "toda la mañana" se desplegó un dispositivo policial "dedicado a proteger el lugar y poder recabar cualquier indicio, principalmente de carácter balístico que hubiera en la zona".

Se da la circunstancia que el 17 de octubre se produjo otro tiroteo en la misma plaza tras la detención del presunto autor del tiroteo mortal del 10 de septiembre, conocido como 'El Baba', para el que el Juzgado número 3 de Gijón decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Al hombre se le buscaba por los disparos que terminaron con la vida de un hombre y con dos heridos que tuvieron que ser trasladado al hospital. Después de los hechos se dio a la fuga hasta ser hallado en Gijón. En concreto, El 112 recibió sobre las 14,10 horas del pasado 10 de septiembre una docena de llamadas de vecinos del barrio alertando de lo que parecía ser un tiroteo en la plaza Violeta de El Torrejón.