Mónica Rossi (Con Andalucía) anuncia que no repetirá como candidata al Ayuntamiento de Huelva

La concejal de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, (centro), junto al coordinador de IU en Huelva, Marcos Toti. - CON ANDALUCÍA

HUELVA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, ha anunciado que no será candidata a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, una decisión que ha asegurado que tomó "hace tiempo" y que ha comunicado en una rueda de prensa junto al coordinador provincial de Izquierda Unida, Marcos Toti.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Rossi ha reafirmado su compromiso de continuar trabajando durante los meses que quedan de mandato por "la justicia social, la igualdad, los barrios, el acceso a la vivienda y el refuerzo de los servicios públicos".

"Yo llegué al Ayuntamiento de Huelva desde la barriada del Higueral", ha recordado la concejal, que ha repasado una trayectoria municipal que alcanzará los doce años al término del mandato. Una etapa que, según ha explicado, ha desarrollado con "una mirada feminista y de clase trabajadora, acompañando a vecinos y vecinas" y "defendiendo una ciudad en la que el lugar de residencia no determine las condiciones de vida de sus habitantes".

Rossi ha situado la defensa de los servicios públicos en el centro de ese compromiso, como "garantía de igualdad para toda la ciudadanía. También ha recordado los proyectos políticos con los que ha concurrido a las elecciones, desde 'Una Huelva de colores' hasta 'Que la esperanza Huelva', vinculados a la "necesidad de transformar la ciudad y mejorar la vida en sus barrios".

La edil ha expresado su agradecimiento a quienes han depositado su confianza en ella durante estos años, a las personas que la han acompañado desde Izquierda Unida, organización de la que se ha declarado "orgullosa militante", y a los compañeros y compañeras de Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz con quienes ha compartido trabajo municipal.

Asimismo, ha reconocido la labor de las plataformas, asociaciones vecinales y colectivos sociales que luchan cada día por una Huelva mejor. Especialmente emotivo ha sido su reconocimiento a Pedro Jiménez, con quien compartió sus primeros cuatro años en el Consistorio. Rossi lo ha definido como una persona "honesta, honrada, comprometida", que "llevó la voz de la clase trabajadora al Ayuntamiento y nunca guardó silencio ante las injusticias". "Creo que hubiera sido el mejor alcalde que hubiéramos podido tener en esta ciudad", ha manifestado.

La concejal ha subrayado que su decisión de no repetir como candidata no altera su disponibilidad para atender a la ciudadanía ni su compromiso con las reivindicaciones de Huelva. Entre sus prioridades para lo que resta de mandato ha señalado "la vivienda, una cuestión sobre la que ha insistido durante estos años ante el agravamiento de las dificultades de acceso".

Rossi ha reivindicado además la política como "un servicio a los vecinos y vecinas". Frente a "los insultos y a una confrontación que no ofrece soluciones", ha defendido una acción política que "aporte argumentos y contribuya a mejorar las condiciones de vida". "La política es estar al servicio de las personas", ha afirmado.

AGRADECIMIENTO DE IZQUIERDA UNIDA

Por su parte, Marcos Toti ha trasladado el agradecimiento de Izquierda Unida por su trabajo y ha destacado "su cercanía, su capacidad de escucha y su implicación cotidiana con quienes acuden a ella". "Mónica Rossi ha sido capaz de tener los pies en el barrio y la voz en el salón de plenos del Ayuntamiento de Huelva", ha resumido.

El coordinador provincial ha señalado que "su trayectoria como trabajadora social y su compromiso vecinal, sindical, feminista y político tienen como denominador común su calidad humana". "Mónica Rossi es, por definición, buena persona", ha expresado, destacando el reconocimiento que despierta entre quienes han trabajado con ella.

Toti ha incidido en que este paso al lado como candidata "no supone el final de su compromiso con Izquierda Unida", donde seguirá vinculada a la acción social y al movimiento feminista, y ha agradecido tanto el trabajo realizado como el que continuará desarrollando durante el resto del mandato.