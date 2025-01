Montero llama a "rebelarse" por "desmantelamiento" de lo público y recuerda "firma" de Moreno en recortes en dependencia

GIBRALEÓN (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha llamado a los andaluces a "rebelarse" ante "el desmantelamiento" de los servicios públicos en la comunidad autónoma" como "la dependencia" y ha señalado que "la firma" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "desgraciadamente, está en todas las órdenes de recorte a la dependencia" cuando era secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, mientras que "ahora se dedica a confrontar con el Gobierno".

Así lo ha manifestado este miércoles en un encuentro con la militancia socialista de Huelva celebrado en el municipio onubense de Gibraleón, donde ha apuntado que fue el PSOE "el que logró traer a Andalucía el progreso, el crecimiento, la ciencia, la innovación, la lucha contra el cambio climático y la preservación", así como "el que ha puesto los cimientos para que hoy esta tierra esté en condiciones de levantarse, de dar la batalla y no quedar sumida en ese conformismo que practica el PP, que nunca creyó en Andalucía, que nunca creyó en nuestras posibilidades de autogobierno".

Montero ha criticado que el PP "nunca apostó por que este pueblo se pusiera en pie de igualdad con otros territorios para reclamar lo que era suyo", toda vez que ha pedido un aplauso para todos los presidentes del PSOE en la Junta de Andalucía "que hicieron que Andalucía soñara, aspirara y lo lograra" y tuviera "un orgullo de sanidad, de educación, de los proyectos industriales, de innovación de ciencia que esta comunidad autónoma protagonizó en primera persona", mientras que "el PP solo habla de Andalucía para confrontar y quitarle mérito al que trabaja para que esta tierra progrese y apuntarse lo que no le corresponde, siempre poniendo palos en la rueda".

La secretaria general del PSOE-A ha remarcado que las políticas de su partido "ayudan a todo el mundo, pero si ayuda de una manera más intensa a alguien es a un territorio como Andalucía que necesita de los poderes públicos para seguir avanzando", algo que ha confrontado con las políticas en los servicios públicos de la Junta, señalando que "han desmantelado el sistema sanitario con muchas medidas que han adoptado, como siempre, perjudicando a la gente y privilegiando a los de siempre".

En este sentido, ha criticado que "quitaron la subasta de medicamentos" e "hicieron que tengamos que gastarnos para lo mismo 200 o 300 millones de euros más porque quieren favorecer a la industria farmacéutica en vez de a los ciudadanos de esta comunidad autónoma" que "quieren ser atendidos a tiempo, con calidad y en un sistema público que tenga la capacidad de dar respuesta y no tener un seguro privado, que es lo que buscan" y que "el que se lo puede pagar se lo paga y el que no se lo puede pagar tiene que aguantar la lista de espera para que lo puedan intervenir o le puedan practicar una prueba".

Montero también ha lamentado que "lo mismo ocurre en la educación" con "dos mil aulas menos de educación pública en Andalucía, pero más de un 20% de incremento de la educación concertada con los colegios privados y la puesta en marcha de universidades privadas" de las que "ya han dicho los rectores que no cumplen criterios de calidad, que no están en condiciones de administrar esas titulaciones".

"Y esto nos vuelve al pasado, en donde si uno tenía dinero en la cuenta bancaria, podía estudiar la titulación que quisiera y si no se tenía que conformar con lo que le proporcionara el sistema. Y me revela, porque hay muchos hijos de trabajadores que quieren estudiar Medicina, que están a punto de tener la nota y, sin embargo otros compañeros con menos nota y con más dinero pueden estudiar en la privada y ellos tienen que elegir otras titulaciones y no es de justicia porque han demostrado más mérito", ha añadido.

De otro lado, la socialista ha criticado que el presidente de la Junta "saque pecho" con "los proyectos que el Gobierno de España ha conseguido de inversores internacionales" y ha puesto como ejemplo el proyecto del hidrógeno verde en la provincia de Huelva, "una de las joyas de la corona para el futuro y ha defendido que "ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el que lo ha conseguido", remarcando que "hoy ha anunciado 500 millones para los proyectos de hidrógeno verde", al tiempo que ha preguntado a Moreno "si va a aportar por algo" o "solo se va a dedicar a la foto y a intentar decirle a los andaluces que ha sido él".

Montero ha remarcado que "como ese proyecto, hay muchos que pueden llegar a Andalucía" y que desde el Gobierno están "trabajando para hacerlo una realidad" porque "nos importa más que vengan que quien se lo apunta". "Lo que queremos es que venga y que cree empleo en esta tierra y que los jóvenes se queden en Andalucía. El talento de nuestra tierra se tiene que quedar en nuestra tierra porque necesitamos que ese talento nos ayude a crecer y a avanzar".

Finalmente, ha destacado que el POSE "es fuerte cuando está unido, cuando tiene hambre de victoria, cuando sabe que no podemos escatimar tiempo, esfuerzo, sacrificio, cuando los que nos precedieron se dejaron la vida para que hoy estemos aquí, sobre todo nosotras, las mujeres" y que va a "volver a tener la capacidad de impulsar la política pública desde la Junta de Andalucía, desde los ayuntamientos, desde las diputaciones" para "redistribuir la riqueza que generamos entre todos".

"Por eso, mi paso adelante en el PSOE-A quiere representar el paso adelante de todos los hombres, de todas las mujeres que conformamos esta organización. Aquí todo el mundo cuenta, todo el mundo es imprescindible, insustituible. Es el momento del PSOE-A, es el momento de ser presidenta, es el momento de coger las riendas para llegar a la mayoría social de Andalucía, para la gente. Trabajamos para la gente, no para nosotros, para todos ellos", ha concluido.