Moreno anuncia un plan para reducir la masa forestal de eucalipto tras el "agresivo" incendio de Niebla (Huelva)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno junto al consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y el alcalde de Niebla, Joaquín Molina, durante su visita al PMA del incendio de Niebla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes la puesta en marcha de un plan, en coordinación con el resto de administraciones e instituciones, para ir "erradicando y reduciendo" progresivamente la masa forestal de eucalipto en la comunidad y sustituirla por especies autóctonas como la encina o el alcornoque.

Moreno ha avanzado esta medida en atención a medios en el Puesto de Mando Avanzado en Niebla (Huelva) tras comprobar sobre el terreno la evolución del incendio forestal originado el pasado 6 de agosto, y que ya ha recorrido más de 38.000 hectáreas, al que ha calificado como una "terrible bestia" sin precedentes por su "prolongada" agresividad.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha explicado que el fuego ha provocado una "catástrofe medioambiental" de gran extensión en la que, según los primeros datos, "hasta un 40% de la masa forestal calcinada corresponde a eucaliptales".

Moreno ha recordado que el eucalipto es una especie "no autóctona altamente inflamable por la resina y los aceites de sus hojas" y ha señalado que "en Australia se le conoce como el árbol gasolina", que, además, "favorece la propagación del fuego a gran distancia a través de las pavesas" como "se ha podido comprobar este incendio o en la vecina Portugal".

Por ello, ha planteado la necesidad de abordar una "reflexión en voz alta" para acometer su sustitución por "árboles más propios de esta zona geográfica como alcornoques, encinas o chaparros".