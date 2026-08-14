Moreno señala el "principio del fin" de la "bestia" del incendio de Niebla (Huelva) "si las condiciones acompañan"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su visita al PMA del incendio de Niebla.- Francisco J. Olmo - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado el "principio del fin" del incendio forestal en Niebla (Huelva) "si las condiciones acompañan" durante el fin de semana. Pese a ello, ha apelado a la "prudencia" ante "las condiciones climatológicas que son cambiantes completamente".

"Si se cumpliera el pronóstico, desde el punto de vista meteorológico, con el imponente dispositivo que ya está en marcha y el trabajo que han realizado a lo largo de estos siete días, podríamos estar lo largo del fin de semana en ese principio del fin del incendio", ha afirmado este viernes en una atención a los medios en el puesto de mando avanzado.

Moreno ha calificado el incendio como "una bestia nunca antes vista" y ha asegurado que no ha concedido "ni una sola tregua ni ventana de oportunidad" a los equipos de extinción durante siete jornadas debido a la orografía "complicada" y a un comportamiento del viento "inhabitual", que ha girado en todas las direcciones "como una ruleta".

Pese a esta "tormenta perfecta" de condiciones meteorológicas adversas, Moreno ha confirmado que los operativos han conseguido acorralar el avance del fuego y reducirlo a un único frente activo en la zona Este, sobre el que en estos momentos se concentran "todos los medios y recursos" para lograr su definitivo control y limitación.

Asimismo, el presidente del ejecutivo andaluz ha puesto en valor el trabajo de los profesionales de emergencias y los ayuntamientos para evitar víctimas mortales y que "no se haya quemado ninguna casa".

"El dispositivo desplegado es imponente, y digo imponente porque en pocos incendios hemos tenido tal nivel de dispositivo, medios y recursos", ha subrayado Moreno a la par que ha destacado el "riesgo" del trabajo de los efectivos.

El incendio de Niebla se ha confirmado como el más grave de la historia de Andalucía en número de hectáreas afectadas junto al que tuvo lugar en Riotinto en 2004. En aquella ocasión, la superficie alcanzó las 34.000 hectáreas y en el caso de este año ya se habla de más de 38.000 recorridas.

En esta línea, Moreno ha reconocido las "similitudes" entre ambos incendios. "Tiene condiciones parecidas, aunque la climatológica no fue la misma. Una de esas condiciones ha sido la presencia de eucalipto, que no es una especie autóctona", ha explicado.