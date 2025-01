Nieto (IU) pregunta a Moreno "cómo va a resarcir" 1.800 millones de entregas a cuenta tras "voto cruel" en el Congreso

HUELVA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha sostenido este jueves que al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "se le acumulan las cosas sobre las que tiene que dar explicaciones", entre las que ha situado la repercusión en los ingresos del Gobierno andaluz del rechazo del Grupo Popular en el Congreso a la convalidación del decreto ley ómnibus, que incluía la actualización de las entregas a cuentas que recibe la Comunidad para su financiación.

"Moreno Bonilla tiene que explicar, a parte de ese voto incomprensible y cruel del Partido Popular ayer en el Congreso de los Diputados, cómo va a resarcir las cuentas de la Junta de Andalucía de los 1.800 millones de euros que perdieron ayer de un plumazo al caer el decreto en el que se habían calculado las entregas a cuenta para todas las comunidades autónomas", ha sostenido durante una comparencia informativa en Huelva.

La también miembro de Izquierda Unida Andalucía ha considerado que "no es una cuestión menor" esos 1.800 millones tras argumentar que en el Presupuesto de este 2025 "nuestros servicios públicos estaban infrapresupuestados".

Nieto ha seguido aludiendo al debate de las cuentas autonómicas de este ejercicio para recordar que "ya dijimos que faltaba dinero para garantizar que se resolvieran los problemas fundamentales de dependencia, de educación, de sanidad, del personal de justicia, todo lo que directamente depende de la Junta de Andalucía", para plantearse de la negativa del Grupo Popular a apoyar la convalidación del decreto ley que "con 1.800 millones de euros menos no sabemos cómo lo van a hacer".

Ha esgrimido sobre la repercusión de esa negativa al decreto ley que "tenemos un daño cierto no solo en las casas de familia, no solo en la nómina de los pensionistas, también lo tenemos en las arcas autonómicas con un boquete de prácticamente 2.000 millones de euros", mientras que ha esgrimido que "se ven comprometidas las ayudas al transporte público, la paralización de los desahucios, la mejora del salario mínimo interprofesional o del ingreso mínimo vital".

SANIDAD Y BONO JOVEN ALQUILER

La portavoz de la confluencia parlamentaria de Izquierda Unida Andalucía, Podemos Andalucía y Sumar ha aludido a la situación de la sanidad andaluza y de la gestión de la segunda edición del Bono Alquiler Joven.

Sobre la situación de la sanidad ha recordado que los sindicatos de la Mesa Sectorial están recogiendo firmas para reclamar a la Consejería de Salud que cumpla el pacto de la Atención Primaria y las mejoras en la carrera profesional y subidas salariales, así como ha descrito los profesionales sanitarios que se marchan a otras comunidades autónomas o a otros países en busca de las condiciones que no encuentran en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La portavoz de Por Andalucía ha evocado en el caso del Bono Alquiler Joven que "ya en la primera edición hubo un colapso muy importante" y que "todavía hay gente que no ha cobrado la resolución favorable que recibió en aquel momento y estamos hablando ya de que vamos para tres años", para reclamar entonces que "queremos que nos expliquen esto, qué ha pasado, por qué no se han tomado medidas, de quién es responsabilidad, que la gente joven vuelva a verse en el mismo atolladero que hace tres años".

Ha planteado Nieto que "ya no es solo la cuestión del bono, que es gravísima" y ha preguntado al Gobierno andaluz "dónde están las políticas que permitan que la situación de vivienda no siga deteriorándose y no siga convirtiéndose, este derecho, en algo prácticamente inaccesible".

También se ha pronunciado sobre la celebración de un debate en la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía acerca de la comparecencia de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, sobre el cese de la interventora general de la Junta, y de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, sobre el Bono de Alquiler Joven.

Ha recordado que "ha tenido que ser la oposición la que convoque", y con la previsión del rechazo que habrá a la comparecencia de ambas consejeras por la mayoría absoluta del Grupo Popular en la Cámara autonómica, "nos imaginamos la suerte que van a correr", antes de indicar que "en cualquier caso, serán también cuestiones que nuestro grupo parlamentario incorporará a las iniciativas que registremos para que se puedan sustanciar en los plenos ordinarios si en la Diputación Permanente no prospera".

En el caso del Bono Alquiler Joven, una ayuda mensual de 250 euros que el Gobierno destina con una transferencia finalista a las comunidades, Nieto ha señalado que "lo que queremos ahora son las explicaciones".