Las obras de San Pedro (Huelva) finalizarán en diciembre y se integrará en el entorno nuevos restos almohades

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de remodelación de la plaza de San Pedro de Huelva estarán finalizadas antes del 31 de diciembre e incluirán los restos arqueológicos hallados a lo largo de estos meses de trabajo, entre los que se encontrarán un aljibe del siglo XVI, restos de un entramado urbano del periodo andalusí, así como los presentados este miércoles: restos de unas canalizaciones almohades y evidencias de diferentes fases de la iglesia, que han aparecido en la calle Licenciado Juan A. Mora.

Así lo han anunciado este miércoles la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huelva y responsable del área de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias, la delegada de Cultura, Teresa Herrera y el director de la empresa de arqueología Alqueovalia, Jesús de Haro.

De este modo, la alcaldesa ha explicado que tras la inauguración de la reforma de la plaza, en un primer momento, los vetigios permaneceán tapados porque "habrá que hacer una segunda actuación para ponerlos en valor", de forma que la Delegación de Cultura, a través de la Comisión de Patrimonio, tendrá que aprobar uno de los proyectos que los arqueólogos que trabajan en la zona han propuesto para que todos los ciudadanos puedan ver estos restos arqueológicos.

Miranda ha destacado que "se está haciendo un trabajo maravilloso" en el que han aparecido "el aljibe de la época romana, restos de la huelva mozárabe y ahora aparecen unos nuevos restos almohades y prealmohades", por lo que "no solo tenemos ya la Huelva andalusí o romana, sino otra etapa histórica más", además de que "también se van a poner en valor los sillares que están en el parque de la Esperanza".

"Es una apuesta decidida que nunca antes se había hecho en la ciudad por destapar y conservar y proteger. Por lo cual, una vez que terminemos la obra, habrá que hacer esa segunda actuación para poner en valor y conservar a vista de todas las personas estos restos arqueológicos. Lo principal es que vamos a ver en una sola plaza restos romanos, restos almohades y prealmohades y restos de la Huelva andalusí. Por lo cual, vamos a poder tener un contacto claro con todas las vicisitudes que ha tenido la construcción de la iglesia y de la zona", ha subrayado.

Por su parte, Felipe Arias ha señalado las "varias circunstancias importantes" que han rodeado la obra "donde por primera vez en la historia se aprovecha una remodelación de una zona tan céntrica y tan importante como la Plaza de San Pedro para poner en valor y hacer esa puesta arqueológica" pero, "también, que se ha consensuado con los vecinos y se ha rediseñado esta obra para que no tuviera el rechazo que inicialmente tenía la que estaba proyectada" y "todo esto intentando cumplir los plazos, ya que se trata de una obra que está sujeta a unos plazos muy concretos por los fondos Next Generation".

"Puedo anunciar que vamos a dar cumplimiento a esas fechas y que, antes de lo previsto, esta obra civil estará finalizada en tiempo y forma y dejaremos para una siguiente fase los la puesta en valor de los tres puntos, el aljibe, la zona del Andalusí y la zona de la iglesia y la finalización de cómo van a quedar expuestos a disposición de todos los ciudadanos, garantizando toda la seguridad y el respeto a las zonas que se han destacado arqueológicas", ha añadido Arias.

Al respecto, ha señalado que "unos que van a quedar completamente a la intemperie, pero irán protegidos con unas barandillas y unos elementos para que podamos disfrutar de esos elementos y que haya ningún riesgo de caída" y, "por supuesto, salvaguardar y proteger esos restos", así como que, en otros casos, "habrá otros elementos que protegerán incluso de la lluvia, del agua, con una especie de urnas en elevado, de cristal, para que no se estropeen los cristales con sus elementos de ventilación".

Por su parte, la delegada de Cultura ha subrayado esta puesta en valor "que no tiene precedentes en Huelva" ya que "por primera vez vamos a tener la posibilidad de ver las varias capas de cultura que nos preceden en nuestra huella identitaria, en nuestra seña de identidad" y ha agradecido al Ayuntamiento su "apuesta" para que "por primera vez podamos ver in situ todos esos vestigios, que los ciudadanos de Huelva lo visiten".

Por ello, Herrera ha afirmado que desde la Delegación se seguirá "trabajando codo a codo" con el Consistorio para "dar luz y oportunidad a esos restos que han estado tapados durante mucho tiempo y que son "nuestra huella identitaria".

LOS RESTOS

Por su parte, el director de Alqueovalia ha destacado la "histórica apuesta" que "se está llevando a cabo por parte del Ayuntamiento y la Junta" por "el patrimonio arqueológico de la ciudad" y ha explicado que los datos son aún "preliminares" y ha destacado tres puntos que se van a destacar con respecto a los vestigios.

En primer lugar, en relación a lo que son los restos del aljibe, "la estructura que se ve actualmente forma parte de la cúpula de ladrillos --coronación o parte superior de la estructura--", que "se puede confirmar que se construye en el siglo XVI" sobre "una serie de niveles romanos, donde han aparecido una serie de estructuras que delatan la ocupación romana de este punto concreto de la ciudad".

De esta forma, en la integración de puestas en valor que se va a llevar a cabo "los ciudadanos, visitantes y foráneos van a poder contemplar la cúpula de esa construcción hidráulica del siglo XVI, junto con alguna pequeña parte de la secuencia romana que ha aparecido".

Con respecto a los vestigios del periodo andalusí, De Haro ha explicado que se dejará a la vista "una parte de lo que serían calles del período andalusí de la Huelva de entre los siglos XII y XIII, es la fase final", al tiempo que ha apuntado que uno de los objetivos de los sondeos que se realzaron en la zona era "localizar, entre otras cosas, la muralla prehistórica que ha de circunvalar o atravesar en algún punto lo que es la Plaza de San Pedro".

"No ha aparecido porque cuando excavamos vamos viendo como páginas del libro. La primera página no la vamos a arrancar si nos sale maravillosa y no es ni más ni menos que un entramado urbano del período andalusí final, siglo XII-XIII, donde tenemos un total de tres manzanas urbanas analizadas, dispuestas en torno a una calle principal de cuatro metros de anchura", ha indicado.

Se trata de "una arteria urbana bastante considerable que ejemplifica un espacio noble de la ciudad como el que estamos. Ese centro de Huelva de ahora también lo fue hace ya unos años en el período andalusí. Y sobre esa arteria principal hemos documentado una serie de adarbes o calles secundarias y un total de hasta tres manzanas".

Esto, se integrará a "la intemperie" pero con vallas "para que podamos contemplarla y que cualquier persona pueda comprender que está ante una calle con una serie de estructuras habitacionales que se distribuyen a lo largo de esa calle", aunque "todavía queda por definir la propuesta".

Finalmente, ha señalado que los datos obtenidos de la iglesia de San Pedro son "prometedores", pero "podemos confirmar la presencia de las diferentes fases de la iglesia, una fundación primigenia en el siglo XIV. Una medianera, a partir de la cual la iglesia crece hacia el este con la reforma gótico-mudéjar del siglo XV y, también como dato interesante, que por primera vez han aparecido algunas evidencias de la propia construcción del siglo XV y su ampliación".

Aparece también una canalización del periodo almohade "de gran porte", que podría contribuir "al abastecimiento hidráulico de una zona muy noble de ese espacio de la ciudad" y que está construida sobre otra canalización, ya en la época cristiana, así como se han hallado "edificaciones previas a la iglesia de San Pedro, datadas en el siglo XII y XIII, incluso algunas que podían ser del periodo Taifa".