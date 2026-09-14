Palos de la Frontera (Huelva) contará antes de final de año con un nuevo servicio de Odontología

Visita del delegado de Salud de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte (centro), al centro de salud de Palos de la Frontera (Huekva). - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El Centro de Salud Don Manuel Leiva de Palos de la Frontera incorporará antes de que finalice el año un nuevo servicio de Odontología, que permitirá ampliar la atención sanitaria en el municipio y evitar desplazamientos fuera del municipio para determinadas consultas.

El anuncio se ha realizado durante la primera visita institucional al municipio del delegado territorial de Sanidad y Consumo en Huelva, Juan Carlos Duarte, quien ha sido recibido en el Ayuntamiento por la alcaldesa, Milagros Romero, y miembros del equipo de Gobierno, según ha indicado el Ayuntamiento en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

Durante la visita también se han recorrido las instalaciones del Centro de Salud, ampliado y reformado para aumentar su capacidad asistencial. La actuación permitió pasar de 860 a 1.800 metros cuadrados e incorporar nuevos espacios y servicios, entre ellos el área de Fisioterapia y Rehabilitación.

La puesta en marcha de Odontología se encuentra a la espera de los últimos trámites administrativos, con las instalaciones prácticamente preparadas para comenzar a prestar servicio.