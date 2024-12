Patrimonio da el visto bueno al proyecto básico del museo del Banco de España de Huelva e integración de restos

HUELVA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Huelva ha emitido un informe favorable del proyecto básico de terminación de la rehabilitación del antiguo Banco de España en Huelva como museo y la integración de los restos arqueológicos hallados, pero añade que el estudio de visuales se extenderá a todos los elementos "del nuevo umbráculo y castillete del ascensor", valorando la posibilidad de "dar forma de chaflán siguiendo el diseño de la fachada".

El informe emitido esta semana por la Comisión, y consultado por Europa Press, recuerda que en su sesión de junio de 2018 se emitió un informe favorable del anterior proyecto, que tuvo que ser modificado por el hallazgo de restos históricos. Por ello, se realizó un nuevo proyecto básico, que ha sido presentado a la comisión en octubre de este año, toda vez que apunta que en 2017 se inscribió en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, la fachada del inmueble.

De este modo, el nuevo documento indica que se produjeron "dos nuevas situaciones" que inciden en el valor patrimonial del edificio "a las que el nuevo proyecto ha de dar respuesta". De un lado, los hallazgos producidos por la intervención arqueológica de actividad preventiva en el área del patio medianero de la edificación y, por otro, la estructura metálica interior del inmueble, descubierta tras los trabajos de demolición realizados durante la fase de obra parcialmente ejecutada

Asimismo, con respecto a la nueva situación tras las demoliciones realizadas en la primera fase de las obras de rehabilitación, han dejado al descubierto el sistema estructural mixto sobre el que se sustenta la edificación. La intervención propuesta en el proyecto respeta "en la medida de lo posible la estructura existente del edificio, realzando y mostrando su singularidad".

En este sentido, apunta el informe que los usos propuestos como sección de Bellas Artes del Museo Provincial de Huelva "son menos condicionantes a nivel espacial que los iniciales" y la nueva propuesta incluye la eliminación de la torre técnica situada en el patio y la redistribución de los núcleos de escalera necesarios en el interior del edificio, así como la reubicación de las instalaciones que ocupaban anteriormente la referida torre en una nueva entreplanta técnica y en la cubierta del edificio.

Indica la comisión que el informe se emite a "los efectos patrimoniales, con independencia de los pronunciamientos de carácter sectorial que emitan otros organismos competentes por razón de la materia con respecto a los valores del BIC con la tipología de Monumento de la fachada del inmueble protegidas, así como señala que "no se aprecian cambios con respecto al anterior documento, haciéndose nuevamente constar que no se grafía el letrero de Banco de España en la actuación final, ni se hace referencia en relación a la iluminación de fachada".

Aunque la comisión da el visto bueno al proyecto básico, hace constar en su informe que el entramado de tubos del umbráculo "se acabará en un tono no discordante con la fachada a proteger, y no brillante", así como que la zona ajardinada en cubierta "se estima posible siempre y cuando no suponga futuros problemas en relación a peto y fachada protegidos".

Además, la iluminación de fachada con luminarias puntuales en columnas, "será en tonos neutros y discretos", al tiempo que recuerda que las actuaciones deberán de someterse a una autorización previa de la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico.

Asimismo, apunta que "al no contenerse el letrero de Banco de España en la actuación final, habrá de corregirse en el documento final", al estar protegida la fachada, "de tener el edificio un nombre específico, los rótulos y cualquier elemento de éste en fachada deberán de someterse a una autorización previa de la Consejería". Sin embargo, hace constar que este nuevo proyecto subsana "algunos errores" que contenía el anterior.