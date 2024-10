La periodista Raquel Rendón, Premio Periodista de Buena Tinta del Colegio en Huelva

HUELVA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Demarcación Territorial del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) en Huelva ha decidido por unanimidad conceder a Raquel Rendón el Premio Periodista de Buena Tinta 2024 como muestra de "afecto y respeto" hacia el trabajo desarrollado en Tribunales a lo largo de su amplia trayectoria profesional, así como su "entrega total a la profesión y compañeros".

El presidente del colegio de periodistas onubense, Juan Antonio Hipólito, ha subrayado que "se trata de un justo y más que merecido reconocimiento que esperamos y deseamos sirva de revulsivo para retomar su carrera periodística, con fuerzas e ilusión renovadas, tras la reciente absolución del delito de revelación de secretos".

Rendón ha manifestado que "es todo un honor" recibir un premio como este, "que otorgan los colegas de profesión y que ya ostentan otros enormes profesionales y amigos como Fermín Cabanillas, Sonia Vela, Paloma Jara, Rafael Ortega, Purificación González y Alfonsa Acosta", con los que "he tenido el placer de compartir grandes momentos en el oficio más hermoso del mundo, el de periodista".

"Después de haber vivido momentos muy amargos en los últimos años, valoro mucho más lo bueno que me pasa, y este premio es, sin duda, un aliciente para seguir luchando por mis sueños y mis objetivos. Desgraciadamente, la nefasta situación de la profesión y los malos momentos vividos como consecuencia de ejercerla me van a alejar de ella. Pero seré periodista hasta que me muera, porque la vocación va impresa en el alma de una con tinta indeleble", ha remarcado antes de agradecer al Colegio de Periodistas este reconocimiento que le "llena de ilusión".

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Raquel Rendón es Graduada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y, en la actualidad, se encuentra pendiente de la defensa del Trabajo Fin de Máster en Patrimonio Histórico y Cultural por la Universidad de Huelva. Cuenta con una amplia experiencia profesional. Es experta en investigación criminal, manejo de documentación judicial y policial, y está especializada en información en Tribunales. Trabajó para el diario Huelva Información desde 2007 hasta 2021.

Su trabajo ha sido reconocido con varias distinciones: Premio Huelva de Periodismo 2018, Galardón de la Policía Local de Huelva a la labor divulgativa en Huelva Información en 2019 y Premio Constantino Ruiz Carnero a la Libertad de Expresión concedido por la Asociación de Periodistas de Granada en 2024. Además, es autora del libro 'Los hijos que no enterramos. El escándalo de los bebés robados en Huelva' (Pábilo Editorial, 2021).