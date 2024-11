Del Pozo se muestra "convencida" de que Manzanilla (Huelva) exhumará la fosa común porque "no es una cuestión política"

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, se ha mostrado convencida de que el Ayuntamiento de Manzanilla (Huelva), actualmente gobernado por el PP, llevará a cabo la exhumación de la fosa común del cementerio, ahora paralizada, porque la memoria histórica "no es una cuestión política sino de humanidad" y "todo el mundo tiene derecho a recuperar a sus seres queridos". Por ello, considera que "todos y cada uno de los responsables públicos van en esa dirección de recuperar y entregar los cuerpos de los seres queridos".

Así lo ha manifestado Del Pozo en su comparecencia en comisión parlamentaria este martes en respuesta a una pregunta de la portavoz del PSOE-A y parlamentaria por Huelva, María Márquez, quien ha explicado que el anterior gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Manzanilla pidió la autorización para la exhumación de la fosa común del cementerio del municipio y que en octubre de 2023 "salió publicado en BOJA" pero que con el cambio de Gobierno, "ahora con el PP estos trabajos se han paralizado", por lo que ha cuestionado a la consejera "qué va a hacer respecto a esto".

En su comparecencia, Márquez ha contado la historia de una de las personas que se encuentran allí enterradas, "Antonia González, una joven de la Palma del Condado, de 22 años y con dos niños pequeños, a la que mataron en el verano de 1936, simplemente porque era la presidenta de la Asociación de Mujeres de su municipio" y porque "tenía ideas progresistas y hablaba muy bien en público, según contaba su marido" y "la mataron por sus ideas". "Fue el lechero que iba por los pueblos el que llegó gritando que la habían matado en Manzanilla" y que su familia "solo quiere enterrar a su familiar con sus dos hijos".

La socialista ha remarcado que el nuevo equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Manzanilla "no parece tener mucho interés en el asunto", pero que "las familias de las víctimas tenemos leyes que nos amparan, presupuestos a disposición de las instituciones y duele que casi un siglo después pareciera que estamos suplicando, cuando gobierna el Partido Popular, poder enterrar con dignidad a nuestros seres queridos".

"No olvidamos, pero no lo hacemos desde una posición revanchista ni desde el rencor. Lo hacemos desde la fortaleza de los valores democráticos, que son los que debería fortalecer cualquier gobierno, tenga las ideas que tenga, precisamente para que a nadie le arrebaten la vida por pensar diferente o por poder expresar su opinión", ha concluido su exposición.

Por su parte, la consejera le ha dicho a Márquez que "sabe perfectamente cómo ha gestionado la Consejería esta cuestión en la legislatura pasada y cómo lo estamos gestionando en esta legislatura", destacando que ella "personalmente" es la que llama a los familiares "cada vez que sale un positivo de Granada de todos los cuerpos que se están exhumando", toda vez que ha remarcado que se está invirtiendo dinero en las identificaciones genéticas.

En este punto, ha afirmado que en la búsqueda de estas personas "están contribuyendo todas las administraciones" y que "el peso fundamental de las identificaciones genéticas aquí, en Andalucía, las está llevando la Junta de Andalucía", porque "es necesario" pero "no sirve de nada si no se pueden cotejar luego los restos".

"Hemos hecho mucho trabajo en estos últimos años en la gran deuda pendiente que tenemos con los familiares. Esto no es una cuestión política de nadie, es una cuestión de humanidad. Todo el mundo tiene derecho a recuperar a sus seres queridos, y en esas estamos. Evidentemente, queda mucho trabajo por delante, pero también hemos recorrido en estos años un camino importante, y hemos exhumado muchísimo, y estamos identificando constantemente, y que no se está haciendo ningún tipo de política con este tema. Se está actuando, invirtiendo, y nos queda, pero vamos a seguir", ha añadido.

Con respecto a la exhumación de la fosa de Manzanilla, Del Pozo ha explicado que aunque el Consistorio tiene la autorización para actuar en la fosa desde el 13 de septiembre de 2023, aunque "ha notificado que, de momento, no van a llevar a cabo los trabajos de exhumación", toda vez que se ha mostrado "convencida" de que se hará y de que "son otras causas las que las que han implicado el que no se pueda llevar a cabo ahora mismo esta actuación, como otras muchas que no se pueden llevar a cabo por cuestión de disponibilidad presupuestaria en el propio ayuntamiento", ha concluido.