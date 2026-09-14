PP destaca el "compromiso" de la Junta con las carreteras de Huelva con una inversión de más de un millón en la A-461

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, en la A-461 junto al alcalde de Higuera de la Sierra, Mario Domínguez. - PP HUELVA

HIGUERA DE LA SIERRA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado este lunes el "compromiso" del Gobierno de la Junta de Andalucía para la "mejora" de las carreteras autonómicas y ha subrayado como "un buen ejemplo" de ello la A-461, una vía que conecta la Cuenca Minera con la Sierra.

González, acompañado del alcalde de Higuera de la Sierra, Mario Domínguez, ha subrayado que el impulso a las carreteras es "fundamental" para "favorecer" en la provincia "el desarrollo económico y social", de ahí que haya puesto en valor las actuaciones de asfaltado y mejora del firme que se están llevando a cabo en la vía, ha indicado la formación en una nota.

Para esta actuación se destina "más de un millón de euros" a la mejora de la A-461, una vía "estratégica" para "numerosos municipios" de la Cuenca y la Sierra como El Campillo, Campofrío, La Granada de Riotinto, Minas de Riotinto, Nerva, Santa Olalla de Cala y Zufre, entre otros.

"No hablamos simplemente de una carretera, hablamos de una vía que conecta muchos municipios. El Gobierno andaluz es consciente de la importancia que tienen las vías de comunicación para el desarrollo de los territorios por eso apostar por la mejora de las comunicaciones de la Sierra y de la Cuenca Minera es apostar por el futuro de la comarca", ha remarcado.

Frente a esta "apuesta" de la Junta de Andalucía en carreteras, González ha manifestado que el Estado "mantiene muchas infraestructuras viales que afectan a la Sierra como la N-435 o la N-433 con actuaciones insuficientes" que "no solucionan el mal estado de las carreteras nacionales".

En este sentido, el popular ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que "cumpla con sus obligaciones" de mantener "en buen estado" estas dos carreteras, que son "clave" en las comunicaciones de la comarca de la Sierra, "principalmente por la seguridad de conductores y pasajeros", pero "también por la importancia que tienen en el desarrollo económico de la provincia".