El PSOE cae dos puntos en el CIS tras la crisis de Ceuta, pero mantiene 5,5 puntos de ventaja sobre PP, con Vox al alza

Barómetro electoral del CIS de septiembre 2026 - EPDATA

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de este mes de septiembre, el primero tras la crisis migratoria de Ceuta, registra una caída de dos puntos en la estimación de voto del PSOE, que en todo caso mantiene una ventaja de 5,5 puntos sobre el PP, que se estanca mientras crece Vox.

En concreto, el CIS de septiembre otorga al PSOE una estimación de voto del 31%, dos puntos por debajo de lo registrado el mes anterior, mientras que el PP repite en el 25,1% y Vox sube 1,3 puntos hasta anotarse un 16,6%.

También cae Sumar, que marca su cota más baja de la legislatura con un respaldo del 5,7%, mientras sube Podemos, con un 3,7%, dejando atrás a se Acabó la Fiesta (SALF), el partido del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, que baja al 1,8%

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