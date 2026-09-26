El PP de Huelva traslada su apoyo a los ceutíes residentes en la provincia ante la situación que vive Ceuta

Concentración por Ceuta. - PP HUELVA

HUELVA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Huelva ha mantenido un encuentro con ceutíes residentes en la provincia en el que le ha trasladado de forma directa su apoyo ante la situación crítica que está viviendo Ceuta desde finales de julio.

El presidente del PP en Huelva, Manuel Andrés González, ha escuchado de primera mano los testimonios de estos ceutíes, que a pesar de estar viviendo en Huelva, "sufren la situación que vive la ciudad ceutí, con la que mantienen un vínculo familiar y emocional", ha dicho.

Durante la reunión, que ha tenido lugar en la sede provincial del partido, han trasladado al presidente provincial del PP tres cuestiones principalmente que preocupan en estos momentos como son la "falta de libertad de los ceutíes, la inseguridad y los problemas para garantizar la atención sanitaria".

En cuanto a la libertad, han expresado que "muchos ceutíes sienten limitado su día a día, en materia de seguridad, reclaman más medios y una respuesta firme y en cuanto a la sanidad, han denunciado las dificultades para prestar un servicio adecuado el aumento de asistencias".

Manuel Andrés González ha señalado que "Ceuta y Andalucía nos une una historia compartida, y hoy Huelva y el resto de Andalucía está con Ceuta como se demostró en las concentraciones celebradas en la provincia de Huelva el pasado día dos de septiembre".

Ante el contexto actual, González ha criticado la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez que "no ha estado a la altura" y se ha preguntado que "a espera para devolver a los ceutíes la seguridad y la misma libertad con la que cuentan el resto de ciudadanos españoles en sus ciudades, porque lo que está en juego es la integridad territorial de nuestro país".