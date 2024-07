El presidente del CES de Andalucía reivindica "más infraestructuras" para "aprovechar el potencial" de Huelva

HUELVA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía y vicepresidente de la Red Transnacional Atlántica, Juan Marín, ha reivindicado "más infraestructuras" para la provincia de Huelva para "no perder el gran potencial que tiene" en sectores como el agroalimentario, la industria y el turismo.

Así lo ha puesto de manifiesto a los periodistas tras un encuentro con el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, donde ha dado a conocer el programa del I Foro Europeo de la Red Transnacional Atlántica (RTA), que, según ha expresado Marín, "tendrá su parte de reivindicación, desde el más absoluto respeto, de las necesidades que tiene una provincia y una ciudad como Huelva".

"Sin lugar a dudas, Huelva y Almería son las dos provincias peor tratadas en el ámbito de las infraestructuras de toda Andalucía, y me atrevería a decir que de las peores en España. Y no es porque aquí no haya oportunidades, todo lo contrario, hay grandes oportunidades. Yo creo que lo que hay es todavía mucho desconocimiento del gran potencial que tiene la provincia de Huelva, con el Polo Químico o con el Puerto", ha enfatizado.

Al respecto, ha subrayado que Huelva "tiene muchas oportunidades" que "no se pueden perder", porque "lo que dejamos perder son posibilidades de competitividad en nuestros sectores productivos", puesto que las empresas onubenses "tienen más dificultad para llevar sus productos al conjunto de la Unión Europea que las de otras provincias, no solamente de Andalucía, sino del conjunto de España", por lo que "esos equilibrios son necesarios para que en el futuro, a medio y largo plazo, las empresas no pierdan competitividad y se pueda seguir creciendo y convergiendo con el resto del país".

En este sentido, ha remarcado que en Huelva "hay problemas muy identificados", señalando las conexiones con la Vía de la Plata, "que se integra en las redes transnacionales atlánticas, de los proyectos que presentamos a la Unión Europea para el nuevo marco 27-35". Además, también se ha referido a la doble vía para el ferrocarril, que "parece que va a haber un impulso importante, aunque se está a la espera del ministro Óscar Puente para que las anuncie".

También ha mencionado las conexiones con el sur de Portugal, que es "una reivindicación histórica no solo de la Junta de Andalucía, sino también del gobierno portugués" y algunos otros proyectos, "por los que habría que pelear", como la conexión ferroviaria, también por la Vía de la Plata, con Zafra y Badajoz, "que sí se han incorporado en las últimas inversiones que ha aprobado la Comisión Europea a través de las propuestas que hicimos en Bruselas".

Así, Marín ha incidido en que este tipo de obras "son muy importantes para exportar los frutos rojos, atraer el turismo o para las necesidades de crecimiento económico del Puerto de Huelva", por lo que ha asegurado que esa es "la dinámica de trabajo que vamos a seguir y el objetivo fundamental es llamar la atención de la importancia que tiene en este momento llevar a cabo todas esas inversiones en los próximos años y que se vayan cumpliendo los plazos que estableció la propia Unión Europea para construir la red básica en 2030, la red ampliada en el 40 y finalmente la red global en el año 2050, para que todo el mundo podamos competir en las mismas condiciones a partir de esa fecha".

"Hasta ahora se han priorizado las inversiones en otros territorios y no en el caso de Andalucía, ni por el Corredor Mediterráneo ni por el Atlántico. Además, Europa está debatiendo sobre la nueva distribución de fondos europeos para los próximos marcos que parece ser que la gobernanza va a cambiar, está ya cambiando en algunas regiones europeas, y España y Portugal se van a ver afectadas", ha abundado.

Por ello, ha sugerido que el I Foro Europeo de la Red Transnacional Atlántica (RTA) "va a ser una buena oportunidad para que la sociedad y empresarios reivindiquen junto con las distintas administraciones estas necesidades que tienen para que sus empresas y sus negocios puedan funcionar y que en el futuro vuelva a seguir siendo una tierra de oportunidades, de prosperidad y sobre todo de que la gente cada día más quiera quedarse aquí y no se tenga que marchar a otros lugares".