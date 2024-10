Profesionales del cine, la comunicación y festivales conforman el Jurado Oficial del Festival de Cine de Huelva

HUELVA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Jurado Oficial de la 50 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que se celebrará del 15 al 23 de noviembre, estará compuesto por la cubana Ivonne Cotorruelo, productora y actualmente programadora en los festivales de Cleveland, Miami y Trinidad y Tobago; la periodista Yolanda Flores, directora del programa 'De película'; y el periodista, guionista, realizador, crítico y escritor Javier Angulo, según ha indicado la organización en una nota.

El director del Festival de Huelva, Manuel H. Martín, ha destacado que se trata de un jurado formado por "profesionales de prestigio como Ivonne Cotorruelo, programadora de festivales internacionales como el de Miami; Yolanda Flores, directora del emblemático programa de RNE 'De Película', que cumplió recientemente los 25 años en antena; y el periodista y realizador Javier Angulo, que ha sido director de 'Cinemanía' y del Festival de Valladolid, la Seminci, durante más de una década y tiene una vinculación muy especial con este festival, donde ha participado con un largo documental en 2019".

La cubana Ivonne Cotorruelo es curadora de cine y productora. Radicada en Nueva York, actualmente es programadora de largometrajes en los festivales de Cleveland, Miami y Trinidad y Tobago. Anteriormente, fue programadora de cortometrajes en el Aspen ShortFest, y de largometrajes en Outfest LA y Atlanta Film Festival.

Además, se ha desempeñado como jurado en festivales de cine de todo el mundo y como revisora para The Chicken and Egg Fund, Film Independent, BFI London, Warner Media New Voices Initiatives, Black and Latino Inclusion Fellowship y Disney. Además, ha sido alumna del Berlinale Talent Campus.

La periodista Yolanda Flores es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y Máster del gabinete de estudios de la Cadena SER, donde inicia su trayectoria profesional. En 1989 ficha por RNE para dirigir y presentar varios programas: 'Con los cinco sentidos', 'Ojos de Gato', 'No es un sueño' (que le valió el Premio Antena de Plata) o 'Nunca es tarde'. Paralelamente a la radio ha trabajado en TVE, Telemadrid y Tele 5, presentando diversos programas.

Desde 1998 dirige y presenta 'De película', programa pionero en la radio pública dedicado a la actualidad cinematográfica, del que en 2023 se cumplieron 25 años de emisión ininterrumpida en la radio pública y por el que ha sido premiada con el Micrófono de Oro en 2012, el Premio de Comunicación Alfonso Sánchez, que concede la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en el 2015, la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos en 2018, la Antena de Oro en 2020, el Faro de Plata del Festival de Cine de L'Alfás del Pí en 2023 y este año mención especial en el Festival internacional de Cine de San Sebastián.

Además, ha participado como jurado en varios festivales de cine, entre ellos el de San Sebastián, dentro de 'Otra Mirada', el Festival de Cine Español de Málaga, el Festival de Cortometrajes de Elche y el Festival de Cortometrajes de Almería.

Javier Angulo llega al Jurado Oficial del Festival de Huelva avalado por una amplia trayectoria como periodista, guionista, realizador, crítico y escritor, además de ser miembro de las academias del cine Española y Europeo. Licenciado en Periodismo, comenzó su carrera en TVE antes de formar parte de la redacción fundacional de El País, en la que desempeñó distintos cargos de responsabilidad. En 1995 fundó la revista Cinemanía, de la que fue director y crítico durante 11 años, además de colaborar con el espacio 'Hoy por hoy' de la Cadena Ser.

Angulo también ha colaborado con el Festival de Cine Español de Málaga, creó TVMálaga, el primer festival español de cine para televisión, y fue coordinador del primer Festival de Cine Español de Tánger. En 2008 fue nombrado director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), puesto que ha ocupado durante 15 años.

Autor de varios libros, es guionista y codirector del documental 'La pérdida', estrenado en San Sebastián en 2009 y ganador de varios premios internacionales, y director de 'La maleta de Helios', que compitió en la Sección Oficial del Festival de Huelva en 2019. También ha sido jurado en festivales internacionales como los de Montreal, Mar del Plata, BAFICI, Pune, Kerala y Goa.