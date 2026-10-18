La provincia de Huelva cuenta con 173.189 animales de compañía registrados, un 3,9% más que en 2025

Un perro de familia en una vivienda de Huelva. - EUROPA PRESS

HUELVA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva registra a este mes de octubre de 2026 un total de 173.189 animales de compañía, lo que supone el 3,9% más que en todo 2025 cuando el dato era de 166.361. Igualmente, esto supone también un nuevo incremento --un total de 18.609 más-- con respecto a los datos de 2024, cuando se contabilizaba un total de 154.580.

Asimismo, el número actual representa el 6,57% de la comunidad autónoma de Andalucía, que cuenta con más de 2,6 millones, según los datos facilitados desde la Delegación de la Junta de Andalucía y el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA) a Europa Press, actualizados a fecha de octubre.

Esto supone que cada año crece el número de animales de compañía en las familias, dado que se observa un aumento progresivo en los cinco últimos años, ya que en 2025 el dato era de 166.361, en 2024 de 154.580, en 2023 la provincia contaba con 150.391 animales de compañía, con 148.113 en 2022 y con 145.145 en 2021. De otro lado, en 2021 también se observó un pico importante, cuando había registrados 166.386.

Además, según los dato del Registro Central de Animales de Compañía de la Junta, la provincia onubense es la que menos animales de compañía tiene registrados en toda la comunidad andaluza. De este modo, el mayor número lo concentra Málaga, con 575.634, seguida de Sevilla con 535.827. Almería es la segunda que menos tiene, con 204.021, aunque supone 30.831 más que en Huelva.

De esos 173.189 animales de compañía actualmente registrados en Huelva, 153.627 son perros --el 88,7%--, lo que supone que es el animal preferido por los onubenses. De ellos, los municipios que cuentan con mayor número son: Huelva capital (21.477); Almonte (10,670); Valverde del Camino (7,559), Moguer (6,483), Cartaya (6.266) y Lepe (5.160).

También es en animal favorito de los andaluces, ya que del total de más de 2,6 millones de animales registrados en la comunidad son perros un total de 2,1 millones.

A los perros, en la provincia le siguen en número, aunque en mucha menor cantidad, los gatos con 19.001 --el 11%--, los hurones, con 384, y 177 pertenecen a otras especies. Igualmente, la provincia cuenta en sus municipios con numerosas colonias felinas, destacando las 73 de Ayamonte, las 55 de Huelva capital --que aunque tiene menos que Ayamonte el número total de gatos es el mayor de la provincia, con 302-- y Almonte, con 27 colonias.

Por otra parte, de 153.627 perros que hay en la provincia, un total de 5271 son de las razas catalogadas potencialmente peligrosas (PPP) --Pitt Bull, Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu y Doberman--.

Esto supone también un aumento con respecto al año pasado, cuando había registrados 5.015 perros de estas razas, siendo mayoritarios los American Staffordshire Terrier (1.767), seguidos de los Pitt Bull (933), los Dogo Argentino (831) y ya con más distancia los American Bully (495) y los Doberman (310). De otro lado, los menos numerosos en presencia son el Fila Brasileño (28), el Akita-INU (32) y no hay ningun Tosa-INU.

La inscripción de los animales en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA) constituye una obligación de los propietarios y permite establecer programas sanitarios preventivos o de urgencia ante enfermedades transmisibles al ser humano o a otros animales, su recuperación en caso de pérdida o robo, o intervención por maltrato.

Esto permite la localización de las mascotas por parte de sus propietarios en caso de pérdida o robo. El Registro incluye también información sobre enfermedades de tratamiento obligatorio para los animales de compañía, entre ellas la vacunación antirrábica, y una ficha clínica de las mascotas.