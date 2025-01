El PSOE afea a Moreno "falta de compromiso con la igualdad" reflejada en "recortes y congelación de partidas"

HUELVA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE por Huelva Susana Rivas ha criticado este sábado la "falta de compromiso" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "con las políticas de igualdad y los derechos de las mujeres, reflejada en los Presupuestos para 2025, con recortes y congelación del dinero destinado para tal fin".

Así lo ha señalado la parlamentaria socialista en una nota en la que ha asegurado que las partidas para esta materia "se sustentan mayoritariamente gracias a las aportaciones del Gobierno de España", y ha criticado que Moreno "siga financiando el teléfono de violencia intrafamiliar, que pactó con Vox en su primera legislatura" como presidente de la Junta.

"Desde el PSOE de Huelva exigimos a Moreno Bonilla que diga la verdad sobre la paralización del presupuesto propio de la Junta en materia de violencia de género, ya que el único incremento que tiene es por el Gobierno de España", ha aseverado Susana Rivas.

La parlamentaria onubense ha reprochado al Gobierno andaluz del PP "no cumplir y dejar congelados los fondos destinados a los centros de información para las mujeres, un dinero que ya era insuficiente para firmar todos los convenios pendientes con los municipios", según ha advertido, y ha indicado que "todo ello seguirá provocando que continúe habiendo ayuntamientos que tengan que pagar a pulmón este servicio". "Si no hay más financiación, no habrá nuevos centros", ha avisado la representante del PSOE.

Junto a ello, Susana Rivas se ha referido al "abandono hacia el papel, el trabajo y la labor que desarrollan las asociaciones de mujeres en nuestra tierra, ya que la mínima subida que han obtenido es gracias a la enmienda del PSOE para incrementar 70.000 euros la partida", ha apostillado.

"Tal es su falta de compromiso, que las cuentas planteadas por Moreno Bonilla para 2025 presentaban de inicio un recorte de más de un millón de euros para promoción de la igualdad", ha incidido en esa línea la parlamentaria socialista, que ha puesto de relieve que "si mínimamente se ha conseguido aminorar ese gran recorte ha sido a las aportaciones realizadas por el PSOE y al Gobierno de España".

De igual modo, ha señalado que "una cosa es la que cuenta Moreno Bonilla y otra la que ejecuta, porque la conclusión que se extrae de todo esto es que la estrategia de la Junta es la de paralizar y recortar estas ayudas, frente a lo que hace el Gobierno central, que es aumentarla".

"Y lo más grave, aún, es que disminuya las ayudas para las mujeres víctimas de violencia de género y la de colectivos, que hacen una labor fundamental en nuestra sociedad", ha abundado Susana Rivas, que ha denunciado que "esa es la apuesta de Moreno Bonilla por la verdadera igualdad", la de "no apostar nada y recortar en algunas partidas de igualdad hasta un millón de euros", ha concluido la parlamentaria socialista.