El PSOE critica que Hinojos y Chucena (Huelva) "se quedan sin pediatra"

HINOJOS (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha criticado este martes que "la Junta de Andalucía continúa en esa senda de deterioro y dejadez hacia la sanidad pública, con especial incidencia en la Atención Primaria" y que "ahora, Hinojos y Chucena se han quedado sin pediatra, una situación que padecen desde el pasado lunes, 28 de octubre, día en el que se cerró la consulta de pediatría".

En una nota, el PSOE de Hinojos ha reseñado que el pediatra era compartido con el municipio de Chucena, "donde acudía dos días a la semana", mientras que en Hinojos "pasaba consulta tres días a la semana". Pero "desde finales de octubre, la consulta permanece cerrada, hasta la contratación de un nuevo pediatra, según consta en un papel informativo que han pegado en el municipio".

Los socialistas han señalado que "en el mismo indican que, desde ese día, tienen que desplazarse a los municipios sevillanos de Pilas, Villamanrique o Carrión de los Céspedes, lo que dificulta el acceso a este servicio básico para poder recibir la atención específica de este profesional".

El PSOE de Hinojos ha lamentado que "llueve sobre mojado y esto es una gota más que viene a colmar el vaso, después de que este verano ya se quedaran con un solo médico, a pesar de que le pertenecían tres, para atender a 4.000 habitantes. Y, ahora, nos encontramos con la ausencia de pediatra", ha recriminado.

"Estamos viviendo un auténtico infierno sanitario. No es de recibo que Hinojos esté ahora, también, sin pediatra, porque se está jugando con la salud de los más pequeños, una situación que, además, afecta a Chucena, y no sabemos por cuánto tiempo", han advertido desde el Partido Socialista.

El PSOE de Hinojos ha aseverado que "esta falta de pediatra está provocando un grave perjuicio a muchas familias con niños que no reciben esta atención especializada o tienen que coger el coche para irse a otros pueblos", al tiempo que ha enfatizado que "no puede ser que la Junta de Andalucía se llene la boca hablando del medio rural, pero luego no se articulen medidas de apoyo a los pequeños municipios y encima se les recorten servicios básicos como éste. Así no se trabaja para fijar la población al territorio".

Por ello, han pedido a la Junta de Andalucía que "resuelva este tema urgentemente" y que el servicio de pediatría "vuelva a funcionar de nuevo para poder dar a estos pequeños una atención médica adecuada y profesional en su propio pueblo".